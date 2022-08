Fidam recebe 6ª edição da Expodeps em outubro

A 6ª edição da Expodeps será realizada entre os dias 19 e 20 de outubro, nas dependências da Fidam. A feira de negócios irá reunir prestadores de serviços de Americana e região, especializados em diversos segmentos e focados em soluções para outros empresários. O evento é promovido pelo Deps (Departamento das Empresas Prestadores de Serviços) da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) e será realizado das 14 às 22 horas.

Para esta edição, o presidente da Acia, Marcelo Fernandes, adianta que haverá duas novidades. Uma delas é a “Arena Expodeps”, que contará com treinamentos e palestras durante os dois dias de evento voltados aos empresários. A outra novidade é o espaço dedicado às startups, para que empresas desse segmento possam apresentar seus projetos.

Para Marcelo Fernandes, presidente da Acia, a feira é uma grande oportunidade – Foto: Acia / Divulgação

A Expodeps terá a presença de 80 prestadores de serviços, que vão desde recrutamento e seleção, até agência de marketing. “A gente quer que as empresas e indústrias vejam que elas têm esses produtos na própria cidade, que não precisa ir para fora. Podemos dizer, então, que o objetivo das empresas é encontrar na Expodeps serviços que possam ajudá-las, como soluções de sistemas, consultoria, entre outros”, comentou o presidente da associação.

A feira ainda vai contar com uma área gastronômica e os interessados em participar do evento devem se inscrever no site expodeps.com.br. Além disso, a Expodeps irá contemplar a 16ª Rodada de Negócios. Com formato já consolidado, o evento de networking integrará a feira pelo terceiro ano consecutivo. Com uma dinâmica ágil e inovadora, as empresas terão a oportunidade de se apresentar de forma direta aos expositores, mostrando seu negócio e interagindo com potenciais parceiros.

“Nossa expectativa é contemplar os interesses dos empresários e superar a marca de dois mil visitantes na feira”, disse Marcelo. “Se uma empresa de Americana ou da região tiver algo inovador para mostrar é bom aproveitar essa oportunidade”, completou o presidente da Acia.