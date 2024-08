Fidam recebe 3ª Festa Nordestina entre esta sexta e domingo, em Americana

A Fidam (Feira Industrial de Americana) recebe, entre esta sexta-feira (2) e domingo (4), a terceira edição da Festa Nordestina, com entrada gratuita.

Festa Nordestina terá praça de alimentação com pratos típicos da região – Foto: Divulgação

O evento terá praça de alimentação com pratos típicos da região, além de apresentações musicais, show de prêmios, aulas interativas de forró, feirinha de artesanatos e espaço kids.

Nesta sexta, a celebração ocorre das 18h às 22h. Neste sábado e domingo, a programação começa às 11h e segue até as 22h. A Fidam fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 200, Vila Israel.

A festa conta com realização da MK Produções e patrocínio da Chopp Kremer. Segundo a organização, o evento visa promover a integração cultural e proporcionar momentos de lazer e diversão para a comunidade local e visitantes.

A festa é alusiva ao Dia da Cultura Nordestina, comemorado nesta sexta. De acordo com a organização, a data foi escolhida em homenagem ao músico brasileiro Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, que morreu em 2 de agosto de 1989, há 35 anos.

Nesta sexta, a apresentação musica fica por conta de Paula Mello e Banda, com os gêneros forró, forronejo e piseiro, às 20h.

No sábado, haverá “bingo de quermesse” às 14h, aula de forró às 15h e três shows de forró, com Os Carraras Trio, às 15h30; Os 3 do Norte, às 18h; e Tom Santana e Banda com participação de Jonas, ex-integrante do Trio Nordestino, às 20h30.

Neste domingo, a festa contará com show de prêmios às 13h30, aula de forró às 14h e apresentações musicais de Zé Ramalho Cover, às 14h30; Cleber Gonzaga Trio, com forró pé de serra, às 16h30; e Klecinho 50 Graus, com forró, arrocha, forronejo e piseiro.

Na parte de alimentação, o cardápio inclui acarajé, baião de dois, sarapatel, buchada de bode, carne de sol, galinhada, cuscuz, caldos, tapioca, torresmo de rolo, costela, frango com polenta, espetinho, hambúrguer artesanal, lanches de pernil, costela e calabresa, pastel, doces, churros, sorvete, cerveja, batidas, caipirinha, refrigerante, entre outras opções.