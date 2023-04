Fidam divulga calendário de eventos com feiras, festa junina e Oktoberfest

Programação inicia com a Feira Limeira de Artesanatos que começa nesta quarta

Calendário foi divulgado nesta terça pelo presidente da feira, Leandro Zanini - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

A Fidam (Feira Industrial de Americana) tem uma série de eventos programados, de diferentes tipos, como feiras de negócios, festa junina e até Oktoberfest. O calendário foi divulgado nesta terça pelo presidente da feira, Leandro Zanini, durante sua participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (580AM). Primeiro, haverá a Feira Limeira de Artesanatos, entre hoje e sábado. A Fidam também vai sediar o evento entre os dias 13 e 16 de setembro e entre 8 a 11 de novembro.

A programação deste ano ainda inclui o Circo Khronos, entre 28 de abril e 28 de maio; Rodada de Negócios do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), em 25 de maio; Feirão de Carros, de 8 a 11 de junho; Expodeps, entre 19 e 21 de julho; Festival de Orquídeas, de 25 a 27 de agosto; o campeonato de Crossfit Your Camp, em 24 e 25 de setembro; e Oktoberfest, em 21 de outubro.

Nesta terça, a câmara também aprovou um projeto que isenta a Fidam de pagar IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Em troca, a entidade deixa seu espaço disponível para as atividades da prefeitura.