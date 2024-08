Em Americana, Fidam apresenta projeto de núcleo de inovação para ‘abrigar’ empresários

Hub Fidam tem como proposta espaços destinados para empresas e startups, com foco no trabalho e networking

A Fidam (Feira Industrial de Americana) apresentou nesta quarta-feira (28) o projeto do núcleo de inovação Hub Fidam, em evento realizado no prédio do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), em Americana. A proposta tem como objetivo receber empresários para trabalho e networking.

O Hub Fidam pretende ser um centro de concentração e desenvolvimento de ideias inovadoras, voltado para empresas e startups.

Hub Fidam teve projeto apresentado nesta quarta-feira – Foto: Divulgação

O espaço de trabalho será feito para conectar trabalhadores em um ambiente colaborativo, com o intuito de estimular o desenvolvimento.

“O Hub Fidam é uma oportunidade única para reunir mentes brilhantes e criar um espaço onde a inovação e o empreendedorismo possam florescer”, afirmou o presidente da Fidam, Leandro Zanini.

“Estamos muito entusiasmados com o potencial deste projeto para transformar a nossa região em um polo de inovação e desenvolvimento, sendo o Hub Fidam o primeiro da cidade de Americana”, completou.

A expectativa é que o Hub esteja pronto em um período de quatro a seis meses. De acordo com Leandro, cerca de 50 pessoas estiveram presentes na apresentação e já houve empresários interessados em investir.

Arquitetura

Para receber o Hub, a Fidam terá algumas mudanças arquitetônicas. Uma delas será na fachada do imóvel, que receberá letreiros relacionados ao projeto e ao núcleo de inovação.

Hub Fidam contará com espaços de colaboração entre empresários – Foto: Divulgação

Internamente, haverá a implantação de espaços colaborativos para trabalhos, reuniões e palestras. As mudanças foram projetadas pela arquiteta Camila Pravarin.

