Fiat Uno pega fogo na Cidade Jardim, em Americana

Um carro, modelo Fiat Uno Mile, pegou fogo na noite dessa segunda-feira (20), na Rua das Orquídeas, no bairro Cidade Jardim, em Americana. O carro ficou destruído pelas chamas.

Segundo o boletim de ocorrência registrado no 2º Distrito Policial, o condutor do veículo, de 36 anos, observou que a parte da frente do veículo estava pegando fogo e, no mesmo momento, estacionou o veículo e saiu do carro.

O homem não conseguiu controlar as chamas e o carro queimou por inteiro. O veículo era da irmã do condutor e não possuía seguro.

Segundo a aposentada Angélica Favaro Ferreira de Melo, de 63 anos, que testemunhou o incidente, no carro havia cinco pessoas. “Foi um susto”, contou.

A aposentada, que mora ao lado de onde aconteceu o ocorrido, relatou ter ficado com medo de o veículo explodir. “A sorte é que não tinha combustível, sabe? Graças a Deus”, disse a mulher, aliviada por todos estarem bem.

A Gama (Guarda Municipal de Americana) foi acionada, mas quando chegou ao local, uma viatura do Corpo de Bombeiros estava atendendo a ocorrência e já tinha apagado as chamas.

