Fiação pendurada causa preocupação no Santa Cruz

Problema no poste de energia ocorreu há mais de um mês, mas reparo ainda não foi realizado

A fiação de um poste na esquina da Rua Luiz Nardo, no Jardim Santa Cruz, em Americana, está pendurada desde que um caminhão do DAE (Departamento de Água e Esgoto) esbarrou na estrutura há pelo menos um mês.

Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Segundo informações da fisioterapeuta Danieli Ciciliato Massaranduba, de 36 anos, que tem seu consultório no local, funcionários do DAE realizavam uma obra no local e ao passarem na esquina o caminhão enroscou na fiação.

Depois disso os moradores entraram em contato com a autarquias. Eles foram informados de que o DAE estava ciente, mas deveriam procurar as empresas responsáveis pela fiação para dar a manutenção. No local, o pai de Danieli enrolou os fios.

Questionada sobre o assunto, a Prefeitura de Americana informou que o problema foi causado por uma prestadora de serviços do DAE, que já está tomando as providências. O tipo de fiação e a empresa responsável serão identificadas para que seja solicitada a manutenção.

