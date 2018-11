Fiação de centro comunitário do Jd. Lilases é furtada

O Centro Comunitário do Jardim Lilases, em Americana, foi furtado pela segunda vez em menos de um mês. Bandidos estouraram a caixa de força e levaram a fiação na madrugada desta quarta-feira (21) – o mesmo crime foi cometido no dia 29 de outubro. Ninguém foi preso e o atendimento no espaço, voltado a crianças em situação de vulnerabilidade, não foi prejudicado.

Foto: Guarda Municipal de Americana/Divulgação

Segundo informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), foram levados cerca de dois metros e meio de fios. O crime foi descoberto por uma funcionária que chegou para trabalhar de manhã. O caso foi apresentado à CPJ (Central da Polícia Judiciária) de Americana e nenhum suspeito foi localizado.

No espaço, funciona o TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária), ligado à Secretaria de Educação, que realiza atendimentos de alunos da rede municipal com alto índice de vulnerabilidade.

A Prefeitura de Americana informou que as 14 crianças atendidas no projeto não foram prejudicadas pois o atendimento segue normalmente no local. “Geralmente, os reparos têm sido feitos em dois dias”, informou a prefeitura. O município também foi questionado sobre o prejuízo para os reparos nos dois furtos, mas não respondeu.