Festival ‘Sabores da Terra’ segue neste fim de semana em Americana

Evento realizado pela primeira vez na cidade conta com comidas típicas caipiras, atrações musicais e o W-Bazar, que reúne lojistas do segmento de moda

A 28ª edição do Festival Gastronômico Itinerante “Sabores da Terra” continua a sua programação neste fim de semana, na Fidam (Feira Industrial de Americana), na Avenida Nossa Senhora de Fátima. O festival, realizado pela primeira vez na cidade, conta com comidas típicas caipiras, atrações musicais e o W-Bazar, que reúne lojistas do segmento de moda.

Neste sábado o evento tem início às 10 horas e segue até às 22 horas – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Neste sábado (19), o evento tem início às 10h e segue até às 22h. Já no domingo (20) as atividades acontecerão das 10h às 20h. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

Na parte gastronômica são três alamedas: salgada, doce + festival “Eu Amo Chocolate” e de produtores. Entre as comidas típicas salgadas estão porco no rolete e à paraguaia, costela fogo de chão, lanches e petiscos. Para acompanhar a degustação, estão previstas sete atrações musicais.

No domingo, será realizado o Momento de Fé e o Cordão Peregrino. Por fim, o W-Bazar conta com marcas âncoras como Luiza Barcelos, Polo Wear, Lupo, SMK e Planet Girls.