Festas juninas animam escolas da Rede Municipal

Festas juninas animam escolas do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino de Americana neste final de semana. O tema predominante é a Copa do Mundo de Futebol que começa semana que vem na Rússia. Os eventos são abertos à comunidade.

No Ciep Jaguari, a festa terá o nome de “Arraiá da Copa …A coisa tá russa”. “Nosso objetivo é conhecer e valorizar a cultura popular como expressão da sociedade brasileira. Ter contanto com várias etnias e culturas pelo viés do evento da Copa do Mundo – quanto aos países participantes – valorizá-las e respeitá-las. Repudiamos também a discriminação baseada em diferenças de raça, religião, classe social, ou nacionalidade”, disse a diretora da escola, Edilma Scomparin. A festa acontece neste sábado (9) com início às 11h. Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Participam do evento todos os alunos de 1º, 2º, 3º, 4º, e 5º anos, os professores, a comunidade escolar, famílias, amigos e colaboradores da escola. As professoras responsáveis pela festa são Ana Luiza, Marjorie Rasmunssen do Valle, Míriam Martins e Sandra Stoch.

Segundo Ana Luiza, o dia foi pensando para estimular o interesse pela pesquisa relativa a tema socioculturais, com a possibilidade desenvolver habilidades artísticas e corporais. “Trabalhamos a história das copas procurando mostrar o espírito esportivo e coletivo. Durante os preparativos fizemos ainda um resgate de nossa cultura.”

As atrações, além das apresentações dos alunos, serão as barracas infantis que terão brincadeiras como, pescarias, cama elástica e jogos afins. Salgados como, cachorro quente, pastel, cuscuz, milho cozido, pamonha, batata em molho, tartufo, frango frito, mais os churros, algodão doce, pipoca e guaraná. “A alegria e a diversão estão garantidas”, disse a diretora da escola.

O tema da festa do Ciep São Vito será, “Da Roça à Rússia”. “Estamos trabalhando, como sempre, o que o homem do campo brasileiro nos fornece, e em relação a Rússia, os seus costumes”, disse a diretora da escola, Vanda Pastori. Estão sendo esperadas aproximadamente duas mil pessoas neste sábado (9) a partir das 15h30.

Haverá quadrilhas com apresentações dos alunos da escola. “Nossa festa é tradicional no bairro. Recebemos ex alunos, pais e familiares dos alunos. Durante todo o evento passam por aqui mais de duas mil pessoas, pois temos danças e comidas típicas deliciosas. A quadrilha acontece há 26 anos”, concluiu a diretora.

Na Emef Florestan Fernandes, do bairro Morada do Sol, a quadrilha acontece também no dia 9 de junho, a partir das 17h30. A festa contará com várias barracas com pastel, batata ao molho, cuscuz, cachorro quente, milho verde, churrasco, mini pizza, churros, morango (espeto) e brincadeiras como pesca, palhaço, caixa surpresa e chute a gol.

“O evento já é muito conhecido pela comunidade, que todo ano colabora e participa com muito entusiasmo. Venha participar da nossa festa”, convidou a diretora da escola, Maria Pedroso.

Serviço:

Festas juninas, dia 9 de junho – sábado

Ciep Jaguari – Rua Nara Leão, 750

Emef Florestam Fernandes – Rua Japão, 701, bairro Morda do Sol

Ciep São Vito – Rua Chucri Zogbi, 10

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.