Festas julinas das escolas de Americana começam neste sábado

As tradicionais festas julinas em escolas começam a acontecer neste sábado (2), em Americana. Só neste final de semana, duas instituições promovem o evento.

Abrindo a temporada de quermesses, o Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Prof. Milton Santos, localizado na Rua Félicio Zamperlin, na Praia Azul, inicia a festividade às 12h. No mesmo dia, das 15h30 às 20h30, a festa também acontece no Ciep Prof. Maria Nilde, na Rua Nara Leão, no Jaguari.

Na quarta-feira (6) a festa acontece à noite, das 18h às 22h, na Emef Darcy Ribeiro, na Rua da Igualdade, no Jardim da Paz. Os eventos são coordenados pela diretoria de Educação Básica da Secretaria de Educação.

As comemorações começaram em junho, na Escola Municipal de Educação Fundamental Prof. Florestan Fernandes, e vão até o dia 6 de julho. A entrada é franca.

As festas terão venda de comidas típicas, música, bingo com prendas e barracas com jogos, como pesca, caixa surpresa e boca do palhaço. A entrada é franca.