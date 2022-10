Toda festa que se preze tem que ter além de comida, música boa. Ciente disso, a Comissão de Festas da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Antônio Zanaga, não poupou esforços para contratar nomes de peso para a famosa Festa da Padroeira.

O evento começa neste sábado, 8 de outubro, com show da banda AR40, a partir das 19 horas, do lado externo do salão paroquial. Na parte interna, ocorrerá um bingo.

A banda AR40 é formada há sete anos com repertório pop/rock e flashback dos anos 70, 80 e 90. Atua bastante em bares, festas de empresas, casamentos e confraternizações em geral. O grupo conta com cinco integrantes.

No sábado seguinte, 15 de outubro, a festa contará com dois shows. A abertura será com a cantora sertaneja Isa Siqueira, que começou a trilhar o caminho da música em 2018. Por volta das 21h30, será a vez do grupo Samba D’Aninha comandar o evento.

Com dois discos, Aninha tem se apresentado por toda região – Foto: Cássia Marques

Formado pela cantora Aninha Barros, o grupo está completando 12 anos de estrada com sucessos de “samba raiz”. No repertório, tem músicas de grandes artistas como Dona Ivone Lara, Beth Carvalho, Clara Nunes, Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal, Martinho da Vila, etc.

Com dois discos gravados, Aninha Barros tem se apresentado por toda região, levando também a boa fama da sua música para o Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Na última noite do evento, em 22 de outubro, a música ficará por conta da banda SP304, formada por cinco integrantes em meados de 2012. O grupo nasceu em um bairro, às margens da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), por isso o nome da banda.

O show conta com um repertório eclético pop-rock, flashback nacional e internacional dos anos 70, 80 e 90. A SP304 se apresenta com frequência em bares da região e também em festas como aniversários, casamentos e confraternizações.

E para fechar a 25ª edição da Festa da Padroeira, a igreja realiza no dia 6 de novembro, das 9 horas às 12h30, o bingão com rodadas extras. Para comportar um número maior de pessoas, serão montadas mais quatro tendas em frente à igreja, além das três instaladas para os dias do evento.

Atrações musicais da festa

Dia 08/10

Banda AR40 (pop/rock e flashback)

A partir das 19h30

Banda AR40 tem repertório poprock e flashback dos anos 70, 80 e 90 – Foto: Divulgação

Dia 15/10

Cantora Isa Siqueira (sertanejo)

A partir das 19h30

Samba D’Aninha (samba raiz)

A partir das 21h30

Dia 22/10

Banda SP 304 (pop/rock e flashback)

A partir das 19h30

Banda SP 304 foi formada por cinco integrantes em meados de 2012 – Foto: Divulgação

Dia 06/11

Bingão com rodadas extras

Das 9h às 12h30

Pele à pururuca: tira-gosto é novidade

Festa que é festa tem que ter muita comida, né? Portanto, não seria diferente na Festa da Padroeira, no Zanaga. Além dos pratos tradicionais, o evento apresenta, neste ano, uma novidade ao público. Trata-se do couro suíço, uma espécie de pele à pururuca.

“É bom, fácil e rápido de fazer, mas a gente não sabe se vai ou não ter aceitação. Vamos ver no que vai dar”, brincou Jair Ferreira, integrante da Comissão de Festas.

O evento oferecerá, ainda, os tradicionais galetos, porções de bolinha de queijo e batata frita e também de polenta – esta última, uma das mais requisitadas. Para se ter uma ideia, a expectativa da organização é que seja comercializado, em cada dia do evento, cerca de 50 quilos de polenta.

“O galeto também tem boa saída, uma média de 150 por noite. As porções de bolinha de queijo são uma das mais tradicionais, por isso, esperamos vender 60 quilos por dia”, comenta Joel. Ele também acrescenta ao cardápio, o famoso lanche de pernil. “Vendemos aproximadamente 350 em cada dia de festa”.

Além das delícias salgadas, a festa oferecerá sorvetes de sabores variados e bebidas como cerveja, refrigerantes, sucos e água. Já o famoso bolo da padroeira só será cortado no dia 11, após a benção, às 18 horas.