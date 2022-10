Festa para Nossa Senhora

Unidos pelo amor e pela fé, casal, juntamente com outros membros da comunidade, ajudam a fazer a tradição ser mantida - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Desde a década de 70, o Mercado Municipal de Americana se tornou o espaço no qual devotos de Nossa Senhora Aparecida se reúnem para celebrar o dia 12 de outubro.

A história da celebração da padroeira do Brasil na cidade é um capítulo importante na vida da família do comerciante João Evangelista Machado, de 72 anos. Mais do que herdar o box onde seus pais atuavam desde 1959, com um açougue de frangos, ele tomou a missão junto com a esposa Maria Cassiana Gaspar Machado, de 50 anos, comerciante, e de outros permissionários do Mercado Municipal, além de alguns devotos – que não são do espaço, porém, todos os anos participam. A iniciativa movimenta a cidade há mais de 50 anos, ininterruptamente.

Esse ano, a programação está marcada para ter início às 9h, na próxima quarta-feira, com apresentação da Banda Municipal de Americana Monsenhor Nazareno Maggi. Em seguida, a partir de 10h30, deve ocorrer a benção do padre Valdinei Antônio da Silva, reitor da Basílica Santo Antônio de Pádua.

“Normalmente, ele chega um pouco antes e passa box por box abençoando os comerciantes e os demais devotos que estejam presentes e segue com a programação”, explica Cassiana.

Um pouco de história

Quando o mercadão americanense foi inaugurado, seu João tinha apenas 9 anos de idade. Na época, ele cursava o quarto ano primário na Escola Estadual Heitor Penteado, quando ela ainda funcionava onde hoje está localizada a Biblioteca Municipal.

De suas primeiras recordações de infância, ele se lembra justamente de quando os festejos à Nossa Senhora começaram.

“Minha mãe [dona Ana Maria Toledo Machado] e dona Luiza Padovani iniciaram fazendo uma reunião aqui na frente mesmo. Seu Albino Faé [in memorian] tinha uma peixaria e gostava de fogos, então, ele se encarregava dessa parte. Só no final da década de 70 a celebração começou a ficar maior, assim como a reunir mais gente”, relembra.

Na década de 80 a iniciativa passou a contar com a celebração religiosa feita por padres. O primeiro foi o padre Constantino, seguido do padre Itamar, padre Pedro e vários outros.

Na época do padre Pedro, surgiu a tradição de aproveitar o momento e a data para dar uma benção especial para as crianças, inclusive por também ser o dia delas. “Nossa Senhora apareceu para crianças em Fátima”, justifica seu João.

Arrecadação de Brinquedos. Aproveitando essa presença massiva das crianças, há cerca de dois anos o evento também começou a arrecadar brinquedos para serem distribuídos aos pequenos. Em 2022, a Basílica Santo Antônio se tornou o ponto de coleta e durante um mês promoveu a campanha, cujas doações serão distribuídas nesta quarta-feira.

“Sempre vêm muitas crianças. Ano passado, eram 13h e ainda tinha gente chegando querendo brinquedo”, recorda o comerciante.

Em 2022, uma das presenças mais aguardadas por eles é a de um ônibus que já está confirmado e trará crianças moradoras de alguns bairros da cidade.

“Quem sabe, deste ônibus, uma ou outra criança acabe se interessando por música ao assistir à apresentação da banda, e também se torne devota de nossa rainha”, reflete Cassiana, relativamente emocionada com a possibilidade.