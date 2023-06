Festa oferece opções para variados gostos musicais

A 35ª edição da Festa do Peão de Americana tem início no dia 9 de junho e percorre dois finais de semana com uma grade de shows eclética. As apresentações vão desde o sertanejo raiz, com Chitãozinho & Xororó, por exemplo, até o funk e música eletrônica com quatro DJs marcando presença.

Na sexta-feira, dia 9, sobem ao palco Henrique & Juliano – com participação da dupla Rayane & Rafaela -, Luan Santana e o DJ Alok.

Dupla Zé Neto & Cristiano anima o publico no segundo sábado da festa – Foto: Adilson Silva / Fotoperigo

No dia seguinte, no sábado, é a vez do “Imperador” Gusttavo Lima tomar conta da animação do Parque de Eventos do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana). Junto a ele, Sâmi Rico, filho do inesquecível cantor Zé Rico. No mesmo dia, se apresentam o sertanejo Gustavo Mioto, DJ KVSH e Pedro Sampaio, levando música eletrônica e funk para a festa.

Fechando a primeira semana de evento, tocam no Domingo da Família do São Vicente Maiara & Maraisa, Edson & Hudson e, retornando ao palco da Festa do Peão de Americana após nove anos, Rionegro & Solimões.

Dando início ao último final de semana do rodeio, na sexta-feira, dia 16, é a vez de Hugo & Guilherme e também de Ana Castela.

O segundo sábado é a data da qual se espera o maior público dos seis dias de festa, de acordo com a organização, por conta da junção de grandes nomes da música no mesmo dia, uma receita antiga do evento.

Na ocasião, tomam o palco as duplas Jorge & Mateus, Zé Neto & Cristiano, Matheus & Kauan e Sevenn DJ. “Com certeza vai ser o maior público da festa”, disse Beto Lahr, presidente do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana).

Alok é uma das atrações de música eletrônica durante a Festa do Peão – Foto: Fotoperigo

Encerrando o rodeio, as duplas Chitãozinho & Xororó e Zezé di Camargo & Luciano tocam também no Domingo da Família.

ORGANIZAÇÃO

A programação é pensada quase um ano antes. “Acabando a festa, a gente já começa a se preocupar com a grade de shows [do próximo ano]”, disse Beto Lahr.

A decisão sobre quais artistas irão compor a programação do ano seguinte se dá com base na observação de há quanto tempo eles estão se mantendo entre os mais ouvidos, como está o desempenho no decorrer do ano e o que o público está gostando de ouvir.