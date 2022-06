Festa do Peão reúne 250 mil pessoas em sete dias

Após dois anos sem ser realizada por conta da pandemia de Covid-19, a 34ª edição da Festa do Peão de Americana reuniu 250 mil pessoas em sete dias. Com início no dia 10, a celebração terminou na noite do último domingo, com show da dupla Chitãozinho & Xororó.

O número de visitantes atingiu as expectativas do presidente do Clube dos Cavaleiros, Beto Lahr. “Um sonho realizado. Passamos dois anos tristes, isolados, cheios de incertezas. Mas, Deus e Nossa Senhora abençoaram para que pudéssemos estar aqui mais uma vez, promovendo o entretenimento de qualidade e com segurança para todas as famílias. Nos vemos em 2023”, adiantou.

Festa do Peão terminou no último domingo atingindo expectativa da organização – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

No total, 18 artistas passaram pelo palco. No entanto, para a organização, o destaque ficou para o quarteto de DJs Alok, Pedro Sampaio, Sevenn e Dennis, que mesmo saindo do tradicional sertanejo fizeram o público amanhecer no recinto.

A banda Barões da Pisadinha estreou, assim como Hugo e Guilherme, Juan Marcus e Vinícius – no lounge para os camarotes, e o espetáculo Cabaré, com a união dos cantores Leonardo e Bruno & Marrone.

Também se apresentaram os sertanejos Edson & Hudson, Luan Santana, Gusttavo Lima, Henrique & Juliano, Zé Neto & Cristiano, Maiara e Maraisa, Cézar Menotti & Fabiano, Gustavo Mioto e Guilherme & Benuto.

RODEIO. A festa contou com as finais das provas dos Três Tambores – categorias mirim e adulto – e Iron Cowboy, da PBR (Professional Bull Riders). Na categoria mirim, Rafaela Panicati Crevellari, 11, teve o menor tempo na somatória de sexta, sábado e domingo, com total de 56,016 e foi a campeã da categoria.

Já no adulto, o título ficou com Maria Eduarda Gonçalves, de 16 anos. A adolescente fechou a prova em 17,844 segundos. Na somatória geral acumulou 54,077.

Na final da modalidade da PBR, os 20 melhores classificados disputaram um prêmio de R$ 60 mil. A vitória foi do mineiro de São Francisco de Sales, Cassio Dias, de 20 anos.