Festa do Peão retorna nesta quarta com shows do Cabaré e Dennis DJ

A segunda semana da 34ª edição da Festa do Peão de Americana começa, nesta quarta-feira (15), véspera do feriado de Corpus Christi, com show do Cabaré, que reúne os cantores Bruno e Marrone e Leonardo. Na sequência, Dennis DJ também sobe ao palco.

Conforme divulgou o LIBERAL nesta terça-feira (14), o primeiro final de semana da festa foi marcado pelo sucesso. A expectativa da organização era receber 125 mil pessoas no primeiro final de semana. No entanto, segundo a assessoria de imprensa, o público total será divulgado ao final da edição.

Movimentação no recinto da festa durante a primeira semana – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Já para esta noite, de acordo com o diretor artístico do evento, Guilherme Lahr, a expectativa é que entre 20 e 25 mil pessoas passem pelo recinto para os shows dos sertanejos e do funkeiro.



Na sexta-feira (17), Maiara e Maraísa sobem ao palco, além de Hugo e Guilherme e Dj Alok. No sábado (18), penúltimo dia de festa, o público assiste as apresentações de Jorge e Mateus, Zé Neto e Cristiano, Gustavo Mioto e Dj Sevenn – que irá gravar um DVD durante seu show na festa.

Ainda no sábado, Juan Marcus e Vinícius, farão apresentações exclusivas para os camarotes. No domingo (19), o encerramento fica por conta de Chitãozinho e Xororó.