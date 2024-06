Festa do Peão: multas por embriaguez e recusa de bafômetro caem 5%

Motoristas fizeram teste do bafômetro na saída do evento - Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária

A Polícia Militar Rodoviária autuou 300 motoristas por estarem sob influência de álcool ou por recusa ao teste do bafômetro, nas seis noites da 36ª Festa do Peão de Americana. O número representa redução de 5% em relação ao mesmo período do ano passado, que registrou 316 multas.

No total, 5.970 motoristas foram convidados ao teste de alcoolemia. Nenhum acidente fatal envolvendo frequentadores do evento foi registrado em 2024.

A legislação de trânsito é de tolerância zero para o consumo de álcool na direção. A penalidade é considerada infração de trânsito gravíssima e a punição chega a R$ 2.934,70.

De acordo com a corporação, durante todo o evento o policiamento preventivo, com o apoio do CPTran (Comando de Policiamento de Trânsito), foi intensificado no trecho rodoviário e seus acessos, por meio de operações com o tema “Pare, Assopre e Siga Seguro.”

O tenente Adilson Godoy De Carli, comandante da base do policiamento rodoviário de Americana, informou que no último fim de semana a fiscalização foi intensificada nos três pontos de saída da festa para a Rodovia Anhanguera (SP-330), além de outros pontos.

“O ideal seria que os motoristas não consumissem bebidas alcoólicas ao volante, dessa forma a Polícia Rodoviária seria utilizada em outras ações, pois nosso objetivo é garantir a segurança dos próprios motoristas e também de terceiros. Felizmente, ao longo dos anos estamos percebendo uma maior conscientização dos condutores sobre o risco de dirigir sobre a influência de álcool”, explicou.

De Carli considerou como positiva a campanha educativa que os policiais fizeram no interior do evento. As pessoas foram convidadas a realizarem testes passivos, que mostram se a pessoa consumiu álcool ou não, além de assistirem um vídeo institucional sobre os riscos de consumo de álcool ao volante.