Festa do Peão de Americana lota hotéis; evento começa na sexta

Dos cinco estabelecimentos consultados nesta terça-feira pelo LIBERAL, apenas um tinha quartos disponíveis para todas as datas da festa

Danúbia, do Hotel Florença, falou sobre a alta procura para os próximos dias - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

O início da 35ª Festa do Peão de Americana, na próxima sexta-feira, lotou quase todos os hotéis do município. Dos cinco locais consultados pelo LIBERAL, apenas um ainda tinha quartos disponíveis, independente da data, na tarde desta terça-feira. A festa será realizada no Parque de Eventos CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana) entre os dias 9 e 18 de junho.

No Hotel Florença, na Avenida Cillos, não tem quartos disponíveis para os dois primeiros dias de festa. Ainda há opções para o domingo, dia 11. Para o final de semana que vem, as reservas estão esgotadas para o dia 17. “Geralmente, as pessoas entram na sexta e só saem domingo”, afirma Danúbia Batagello, gerente de vendas do estabelecimento.

Localizado no Centro de Americana, o Hotel InterAmericana está com os 80 quartos reservados para os seis dias de festa. Segundo o recepcionista José Soares, as reservas começaram em março. “Só teremos vagas pós festa”, declarou.

Com diária a partir de R$ 368, o Hotel Boa Vista, na Vila Nossa Senhora de Fátima, tem apenas alguns dos 69 apartamentos livres e depende da data. Situação semelhante foi relatada por uma funcionária do Nohotel Premium, no Campo Limpo. “Temos 60 quartos. Para sexta agora já não tem mais nenhum e para o sábado e domingo, restam apenas dois apartamentos”, informou.

Até a tarde desta terça-feira, o Hotel Ibis, no Jardim Bela Vista, era o que tinha maior número de apartamentos disponíveis. Cerca de 20. “A procura está alta, muitas pessoas ligando para informações”, afirmou o recepcionista Adryan Abner de Paula. As diárias, com café incluso, variam de R$ 400 a R$ 650.

FESTA. A novidade da grade de shows da 35ª edição é a boiadeira Ana Castela. Misturando agronejo, batidas de funk e eletrônico, suas músicas viralizaram nas redes sociais com letras sobre empoderamento da mulher e o universo agro. Além dela, grandes nomes estão confirmados para o evento. Luan Santana, Gusttavo Lima, Maiara e Maraísa, Jorge e Mateus, Chitãozinho e Xororó, e Zezé di Camargo e Luciano.