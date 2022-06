Festa do Peão de Americana espera 125 mil no primeiro fim de semana

A organização da Festa do Peão de Americana espera pelo menos 125 mil pessoas no primeiro fim de semana do evento, entre sexta-feira e domingo, segundo o presidente do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), Beto Lahr.

Essa é a metade do total aguardado para todos os dias da 34ª edição da festa, que continuará na próxima semana, nos dias 15, 17, 18 e 19.

Festa do Peão de Americana começou nesta sexta-feira, já com as competições – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Beto citou o cansaço em função dos preparativos para o evento, mas disse estar satisfeito com o trabalho feito. “A gente está acostumado, um pouco cansado, porque os dias que antecedem são muito puxados, mas Deus dá força para a gente”, declarou.

O primeiro dia de evento marcou a estreia de Laura Machioni, 19, como rainha da festa. “Estou muito feliz por estar representando a beleza aqui do rodeio, da Festa do Peão, a melhor festa, muito grande”, apontou a jovem, que recebeu o carinho das pessoas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Bastante gente está me parando para fazer foto, mas eu gosto”, contou Laura, que reside em Santa Bárbara d’Oeste.

Neste sábado, ela estará novamente no Parque de Eventos CCA, onde poderá acompanhar os shows de Edson & Hudson, César Menotti & Fabiano e Gusttavo Lima. O primeiro fim de semana se encerra com o Domingo da Família, com as apresentações de Luan Santana e Pedro Sampaio.

O retorno da festa, que não acontecia desde 2019 devido à pandemia de Covid, foi comemorado pela ambulante Simone Maria de Jesus, 47. Ela afirmou ter sofrido nesse período sem o rodeio. “Entrei em depressão, fui parar no hospital”, relatou.

Séries, filmes, games, quadrinhos: conheça o Estúdio 52.

CAMPANHA

Neste ano, o evento conta, mais uma vez, com o “Desafio do Bem”, uma campanha de arrecadação financeira em prol do Hospital de Amor de Barretos, que atende aproximadamente 600 pacientes de Americana no tratamento contra câncer.

A iniciativa é da presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel, e do CCA. Desta vez, a ação possui apoio da FAM (Faculdade de Americana). Voluntários da faculdade são responsáveis por pedir doações aos frequentadores da festa.

*Colaborou Jucimara Lima.