Festa de São Benedito espera atrair 20 mil pessoas em dez dias

A comunidade cristã da Paróquia São Benedito, no Jardim Colina, em Americana, celebra entre os dias 29 de setembro e 15 de outubro as festividades de seu santo padroeiro. Com comidas e bebidas típicas de quermesse, shows para todos os gostos e prêmios, o evento acontece nos dias 29 e 30 de setembro e continua em 1º, 6, 7, 8, 12, 13, 14 e 15 de outubro.

Neste ano, a expectativa da organização é atrair cerca de 2 mil pessoas a cada noite, totalizando 20 mil pessoas prestigiando a quermesse. O atendimento ao público e a programação de shows iniciam sempre após a programação religiosa (confira informações sobre a novena, missas e apresentações culturais nas próximas páginas).

Para isso, 330 pessoas, fiéis da Paróquia São Benedito, se dedicam ao voluntariado, se revezando na realização das tarefas necessárias durante a festa.

Uma estrutura semelhante à do ano passado será montada com a interdição da Rua Paraíba, com palco e espaço 100% coberto, preenchido com 350 mesas e 1,4 mil cadeiras à disposição do público. As barracas ficarão na área do estacionamento da Escola Estadual Mário Patarra Frattini.

As visitantes que procurarem por banheiros poderão utilizar os internos da paróquia, enquanto homens e deficientes físicos terão banheiros químicos à disposição na praça ao lado da escola.

Sem uma área particular definida, o estacionamento será nas ruas ao redor da paróquia. O público poderá contar com um esquema de segurança particular, além do apoio da PM (Polícia Militar) e da Gama (Guarda Municipal de Americana).

CONVIVÊNCIA E UNIÃO. O festejo tem uma importância financeira, já que todos os recursos arrecadados são destinados à manutenção da paróquia e de suas obras sociais, mas não somente. As quermesses são oportunidades para a comunidade conviver e se unir, e muitas vezes atraem mais fiéis para o trabalho pastoral.

Além disso, a Festa de São Benedito espelha alguns dos principais ensinamentos do padroeiro: a caridade, a humildade e o trabalho duro, não só ajudam as outras pessoas, como nos fazem crescer espiritualmente.