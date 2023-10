Festa de São Benedito espera ainda mais movimento no 2º fim de semana

O primeiro final de semana da 56ª Festa de São Benedito, na Colina, em Americana, foi considerado um sucesso pela organização. As festividades retornam nesta semana com a expectativa de mais movimento e programação de shows eclética.

Na sexta-feira, 29 de setembro, primeiro dia de evento, mais de 1,5 mil pessoas passaram pelo local, público maior do que o do ano anterior, de acordo com o coordenador da festa, Claudinei Rodrigues da Silva.

“Apesar da chuva, o sábado não espantou o pessoal e o público foi o maior do final de semana”, disse.

Primeiro final de semana da Festa de São Benedito foi sucesso em público, segundo organização – Foto: Sérgio Camargo/Paróquia São Benedito

A organização ainda não tem o número total dos visitantes que passaram pela Paróquia de São Benedito, mas a quantidade de comida servida durante a festa foi sinal do sucesso.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo Claudinei, foram comercializados 150 quilos de batata em molho em três dias, além de 1.500 unidades de pásteis.

Para o novo final de semana, que começa nesta sexta-feira (6), às 19 horas, a expectativa é que o público aumente. “Estamos preparando duas mil massas de pastéis”, disse Claudinei.

Conforme noticiado pelo LIBERAL, a paróquia espera receber até 20 mil pessoas ao fim da 3ª semana de evento, marca que deve ser atingida.

Mesmo sem números exatos de público, o sucesso do evento foi medido pela quantidade de comida consumida – Foto: Sérgio Camargo/Paróquia São Benedito

A Novena dedicada a São Benedito foi finalizada no último domingo, motivo pelo qual os shows da festa poderão iniciar mais cedo, por volta das 21 horas nos três dias.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

As missas continuam na programação religiosa e acontecem antes do início da festa.

Outro fator são as atrações que se apresentam, que são regionais e conhecidas.

SHOWS

O segundo final de semana conta com uma programação eclética de apresentações. A Banda Projeto Hits sobe ao palco nesta sexta com sucessos geracionais de todos os gêneros.

No sábado, o rock misturado ao flashback toma conta da festa com a banda americanense Ar40. O repertório é composto por clássicos dos anos 70 e 80.

Para encerrar, no domingo, a banda Silverbil leva o melhor do new country, com músicas autorais e releituras de Rio Negro e Solimões e U2.

“Quem gosta e é amante do country vai gostar, e quem gosta de dançar também”, disse o vocalista do grupo, Dyu.