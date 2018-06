Festa de Santo Antônio em números

Oitenta mil pessoas são esperadas para a 118ª edição da festa de Santo Antônio. Para atender a esse público durante os 14 dias de evento é preciso planejar. Planejamento este que teve início em novembro de 2017, quando a organização do evento fez os primeiros contatos com os fornecedores das barracas de alimentação.

“Quando termina a festa, a gente faz o balanço para avaliar o que deu certo, o que pode ser repetido e o que deve ser mudado. Fizemos esse balanço em julho e em novembro [2017], começamos a correr atrás de fornecedores, pegar orçamento”, explica o diretor-geral da festa, Carlos Fernando Martins.

São três coberturas de vão-livre, uma em cada estacionamento do templo (40m X 30m) e uma terceira na Rua Vieira Bueno (15m X 10m), que este ano permanecerá fechada nos horários de festa. Para comodidade dos frequentadores serão disponibilizados 800 jogos de mesa, com capacidade para 3.200 pessoas sentadas. “Além das mesas, o fechamento da Rua Vieira Bueno permitiu que as pessoas possam usar as escadarias da basílica”, completa o reitor do templo, padre Leandro Vieira.

O evento terá três espaços, sendo um interno – onde acontecerá o show de prêmios – e dois externos – onde estarão as barracas de alimentação que serão duplicadas (a barraca de pastel, por exemplo, estará presente nos dois ambientes). No estacionamento A haverá música ao vivo (voz e violão) e no estacionamento B acontecem os shows de música sertaneja, samba e pagode.

Para dar conta de toda organização e limpeza da festa, 14 equipes de voluntários foram formadas. “Nossa festa é a síntese da força de nossa comunidade, porque é uma festa onerosa, exigente, meticulosa, que começa a ser preparada assim que a outra acaba. Tudo isso é a soma dos esforços, alegrias, empenho, e esse sentimento de pertença de nossa comunidade e devoção da população”, completa padre Leandro. Foto: Marcelo Rocha - O Liberal - Copia

Quanto é consumido

1.800 pastéis

800k de batata com molho

1.200 morangos com chocolates

1.500 mil unidades de bebidas (refrigerantes, suco e água)

3.500 mil unidades de cerveja

(estimativa baseada na 117ª edição da festa)

O tamanho do evento

14 dias de festa

33 barracas de alimentação

25 itens no cardápio (salgados e doces)

10 tipos de bebidas

80 mil pessoas são esperadas

Começa venda do tradicional bolo de Santo Antônio

A porção do bolo de Santo Antônio está à venda na secretaria da Basílica Santuário de Santo Antônio de Pádua. Este ano serão ofertadas três mil porções – mil a mais que em 2017 – de 250g cada, no valor de R$ 15. O bolo é feito de pão de ló, recheado com doce de leite e levemente coberto por um glacê branco. Interessados devem adquirir suas fichas na secretaria da igreja ou com agentes pastorais até o dia 13. O bolo poderá ser retirado somente no dia do padroeiro (13/06), entre 8h e 11h30, após a benção do padre.

Santo Antônio viveu uma vida de partilha e auxílio àqueles que dele precisassem. É conhecido, por isso, como o santo da fartura. Aqui no Brasil, Santo Antônio ganhou um significado a mais: santo casamenteiro. “Comer um pedaço do bolo para encontrar um bom parceiro é uma tradição centenária aqui em Americana. E mesmo aqueles que já estão casados ou namoram, procuram pelo bolo para manter a harmonia no relacionamento e a felicidade na família”, diz a voluntária Joana Mazzer Papa Stefanini, coordenadora da equipe do bolo pela primeira vez.

80% do material é reciclado

A coleta de materiais reciclados como plástico e alumínio continua este ano. O serviço conseguiu reciclar 80% desses materiais em 2017, segundo dados da basílica. Este ano, a meta é atingir 100% de reciclados. A coleta será feita pelos voluntários da festa. O dinheiro arrecadado com a venda desses materiais será revertido para ações sociais. Este ano, parte da arrecadação será destinada para o Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo e para as obras de restauro da Igreja Matriz de Santo Antônio.

14 dias de evento

1º semana: 01, 02 e 03/06

01, 02 e 03/06 2º semana: 08, 09 e 10 /06

08, 09 e 10 /06 Feriado: 12 e 13/06 (dia do padroeiro)

12 e 13/06 (dia do padroeiro) 3ª semana: 15, 16, 17/06

15, 16, 17/06 4ª semana: 22, 23 e 24/06

Todos os dias a festa começa às 19h

Cardápio da festa

Batata ao molho

Batata frita

Cachorro quente

Caldo de carne com mandioca

Caldo de Abóbora

Canja

Churrasco

Crepe (doce e salgado)

Frango a passarinho

Lanche de pernil

Milho verde

Nhoque recheado com queijo ao sugo

Pamonha

Pastel

Pipoca (doce e salgada)

Polenta frita

Rigatoni à bolonhesa

Doces

Algodão doce

Bolo de milho

Curau

Doces caseiros

Doces com chocolate

Fondue (frutas com chocolate)

Bebidas

Água

Cappuccino cremoso

Cerveja

Chá quente

Chocolate quente

Chopp

Quentão

Refrigerante

Suco

Vinho quente

Brinquedos