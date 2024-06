Festa de Santo Antônio chega ao último fim de semana com atrações do sertanejo ao rock, em Americana

A 124ª edição da Festa de Santo Antônio, promovida pela Basílica Santo Antônio de Pádua, com apoio do Grupo Liberal, em Americana, chega ao seu último fim de semana nesta quinta-feira (13). Com média de 5 mil visitantes por noite, os últimos quatro dias de quermesse terão atrações musicais que vão do sertanejo ao rock.

Evento vem recebendo uma média de 5 mil pessoas por noite – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

No dia do padroeiro, a festa será animada pela banda AR 40, que apresenta sucessos do rock dos anos 1970, 1980 e 1990. Na sexta-feira (14), sábado (15) e domingo (16), a programação inclui sertanejo e mais rock. Se apresentarão, respectivamente, o sertanejo Yago Rocha, a banda SP 304, assim como a dupla Dany e Diego.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Estamos na quermesse desde o dia 17 de maio, então já foram quatro finais de semana e estamos indo para o quinto, para encerrar. Assim que esfriou, aumentou a participação e estamos esperando o público para fazer um fim de semana maravilhoso e encerrar com chave de ouro”, disse o reitor e pároco da Basílica de Santo Antônio, Valdinei Antônio de Oliveira.

“São os últimos quatro dias da nossa grandiosa Festa de Santo Antônio, comemorando 124 anos e já nos preparando para o jubileu de 125 anos de história de Santo Antônio na cidade de Americana”, disse o pároco. Ele afirmou que a programação de 2025 será especial para comemorar o marco.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Ações religiosas

Nesta quinta, além da quermesse, haverá a entrega do tradicional bolo de Santo Antônio, que terá mil pedaços e será distribuído das 9h às 12h, sendo que cada pedaço custa R$ 18. Além disso, a programação ainda prevê três missas e uma procissão.

O dia do padroeiro terá início às 7h, em uma missa com o padre Valdinei. Em seguida, às 10h, haverá uma missa presidida pelo bispo dom José Roberto Fortes Palau. Durante a tarde, está prevista uma procissão, às 17h30, enquanto a missa de Santo Antônio abre a noite, a partir das 18h.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani