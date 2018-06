118ª Festa de Santo Antônio atrai 68 mil pessoas

A 118ª Festa de Santo Antônio, realizada de 1º a 24 de junho, reuniu 68 mil pessoas na Basílica Santuário, em Americana. Oito mil a mais do que na última edição. O evento teve apoio do Grupo O Liberal de Comunicação.

Foto: Daniel Bragantin / Divulgação

Neste ano o evento contou com uma série de novidades, como cartão de consumo recarregável, ampliação para a Rua Dr. Vieira Bueno, novo sistema de cobertura e duplicação do número de mesas e cadeiras.

Mudanças estas que, segundo o diretor geral do evento, Carlos Martins, trouxeram mais comodidade e agradaram os visitantes. “Estamos muito satisfeitos com todas as melhorias implementadas nesta edição. Elas contribuíram para realizar uma festa com mais qualidade e conforto. Todos os retornos que tivemos das pessoas foram extremamente positivos”, avaliou.

Foto: Daniel Bragantin / Divulgação

Na parte musical o evento recebeu 25 atrações nos dois palcos montados. Destaque para o show da dupla Cezar & Paulinho, no dia 12 de junho, que arrastou 12 mil pessoas para a festa.

Os recursos desta edição serão direcionados para o início da restauração da Igreja Matriz de Americana. A primeira Igreja da cidade está fechada desde 2016 devido a sérios problemas estruturais. Parte da renda também será revertida para o Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo.

“Após 14 dias de festa nosso sentimento é dever cumprindo em proporcionar um ambiente digno da convivência familiar, com ótima estrutura, shows e comidas de qualidade. Só tenho a agradecer os nossos queridos voluntários e a cada pessoa que com sua presença contribuiu com as nossas ações”, comentou o reitor da Basílica, padre Leandro Ricardo.

As informações são da assessoria de comunicação da Basílica Santuário de Santo Antônio de Pádua.