Novo palco tem pagode, sertanejo e samba

A animação da Festa de São João em Carioba está garantida com a programação musical. O sertanejo vai ser o estilo predominante, com alguns nomes já tradicionais na cidade e conhecidos do público. Dentre os destaques da programação estão Eduardo e Rafael, Souzinha e Norberto, a banda R40 e

o Grupo Alto Astral.

Abrindo a noite, a dupla Dany e Diego sobe pela primeira vez ao palco da festa. Os dois trazem ao show uma bagagem de participações em diversos eventos na região, já que estão sempre com o pé na estrada. O músico Diego conversou com a reportagem e contou que está animado para participar da tradicional festa americanense. “Sentimos que estamos levando para frente essa tradição. Somos de Santa Bárbara d’Oeste mas temos o respeito ao que essa festa representa para Americana”, disse Diego. Foto: Divulgação

“Vai ser um show bem pra cima, animado, e não esquecendo as músicas de raiz. Vamos tocar músicas do sertanejo universitário, mas também vamos resgatar canções de Chitãozinho e Xororó, Matogrosso e Matias, Milionário e José Rico”.

A organização da festa optou este ano por mudar o local do palco, centralizando-o. Antes localizado acima de uma grande árvore no terreno da igreja, será instalado abaixo, próximo ao portão lateral. Com essa mudança, o público terá uma visão melhor dos shows, garante a coordenadora da festa, Nina Coletti.

“Centralizamos o palco por uma questão de logística, agora todo mundo vai poder ver o show, melhorou a visualização. Antes quem ficava nas mesas mais próximas da rua não conseguiam ver as atrações completamente”, explicou a coordenadora.

Em relação às atrações, ela disse que foram selecionadas “com muito carinho” para agradar ao público. Outros shows aguardados com expectativa são do grupo Alto Astral (pagode), e da Parada Sertaneja, que vem acompanhada de caravana de cerca de 500 pessoas.

Programação artística:

08/06 – 6ª feira

19h: Dany e Diego

09/06 – 6ª feira

18h: AR40 e banda

10/06 – Domingo

11h: Alto Astral

15/06 – 6ª feira

19h: Parada Sertaneja

16/06 – Sábado

18h: Douglas e Iago

17/06 – Domingo

11h: Souzinha e Norberto

22/06 – 6ª feira

19h: Eduardo e Rafael

23/06 – Sábado

18h: Jack e William