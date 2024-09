Festa da Padroeira Nossa Senhora das Dores promete agitar a região da Praia Azul

Grupo Samba D’Aninha subirá ao palco para apresentar um repertório que homenageia grandes nomes do samba - Foto: Divulgação

A tradicional Festa da Padroeira, realizada no Jardim América 2, em Americana, promete agitar a região a Praia Azul nos dias 7 e 8 de setembro com uma programação repleta de música e cultura, além de um aguardado show de prêmios. Este ano, a festa contará com atrações musicais de destaque e uma premiação que distribuirá um total de R$ 20 mil em sorteios.

A celebração começa no dia 7 de setembro com uma noite dedicada ao samba e sertanejo. O grupo Samba D’Aninha, liderado pela talentosa Aninha Barros, subirá ao palco para apresentar um repertório que homenageia grandes nomes do samba, como Dona Ivone Lara, Beth Carvalho e Zeca Pagodinho.

Com mais de 13 anos de carreira, o grupo é conhecido por suas performances cheias de energia e por transportar o público para um clima de pura nostalgia e alegria.

Logo após o Samba D’Aninha, o cantor Thiago Linns, natural de Nova Odessa, trará sua paixão pela música sertaneja ao palco. Influenciado desde cedo por um tio, Thiago se apaixonou pelo gênero e, aos dez anos, ganhou um concurso de videokê, usando o prêmio para comprar seu primeiro violão.

Hoje, com uma carreira consolidada, Thiago é uma presença constante em eventos da região, sempre encantando o público com sua voz marcante e carisma.

No dia seguinte, 8 de setembro, o evento ganhará um novo destaque com o tão esperado show de prêmios. Pela primeira vez, em parceria com a rede de supermercados São Vicente, serão sorteados presentes que somam R$ 20 mil.

Este ano, pelo segundo ano consecutivo, a Pura Construtora e Incorporadora é a patrocinadora oficial dos shows, reafirmando seu compromisso com a comunidade local. Além disso, o Grupo Liberal, responsável pela organização do evento, garantirá a animação dos dois dias de festa por meio das suas três rádios: Clube AM 580, Gold 94.7 e Zé FM 76.3.

Com uma programação musical variada, as rádios irão embalar o público e tornar a experiência ainda mais especial.