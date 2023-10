Festa da Padroeira, no Zanaga, terá shows para fãs do sertanejo ao pop rock

Parada Sertaneja volta a se apresentar na Festa da Padroeira - Foto: Divulgação

Além da tradicional programação religiosa e boa comida, a 26ª edição da Festa de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Antônio Zanaga, contará com música de qualidade para agitar o público. Ao longo do mês de outubro, a Festa da Padroeira receberá apresentações voltadas ao sertanejo e ao pop rock com flashback.

A primeira noite de música será no sábado, 7 de outubro. A partir das 19h, a banda limeirense Parada Sertaneja sobe ao palco para se apresentar com o que há de melhor na música sertaneja raiz, assim como os sucessos que embalaram o gênero nos anos 90. Em atividade desde 2006, a banda promete um show animado para o público.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O repertório da banda conta com músicas de Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, Leandro & Leonardo e demais ícones do sertanejo. Além de muita música, o show será marcado por reencontro. Isso porque a Parada Sertaneja já se apresentou na Festa da Padroeira anteriormente no início dos anos 2010.

“A expectativa para o show é a melhor possível, pois estaremos retornando nesta paróquia que não nos apresentamos já faz algum tempo. Será muito bacana estar lá novamente com um show novo, diferente do que fizemos muito tempo atrás”, disse o baixista da banda, André Giacomeli.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Para o músico, a origem religiosa da banda faz com que apresentações como a da festa sejam especiais. “Para nós é muito gratificante, pois somos, em nossa maioria, músicos que servem até hoje na igreja. Nós iniciamos nossa caminhada musical na igreja, então é sempre mais prazeroso que muitos outros tipos de eventos”, explicou.

Leia mais sobre a Festa da Padroeira, no Zanaga

A outra noite musical será no dia 21, sábado, também às 19h. Nesse dia, sobe ao palco a banda americanense Projeto Hits para apresentar sucessos do passado. O grupo foi formado pouco antes da pandemia, com artistas que possuem décadas de carreira, e apresenta repertório voltado ao pop rock, com hits dos anos 1960.

Banda Projeto Hits promete levar clássicos dos anos 60 e 70 – Foto: Divulgação

O vocalista da banda, Mauro Rocha, promete colocar o público da festa para dançar. “Apesar de ser uma banda bem eclética, a gente vai focar bastante no pop rock, em algumas músicas de estilos próximos, anos 60, 70. Vai ser um repertório bem dançante, para a galera curtir”, disse.

“Espero dessa festa casa cheia, galera animada e cantando com a gente músicas conhecidas, músicas do passado, principalmente. Espero uma noite bem animada”, completou o artista.

Veja a programação musical da Festa da Padroeira

7 de outubro, a partir das 19h – Parada Sertaneja

21 de outubro, a partir das 19h – Projeto Hits

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle