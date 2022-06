Feola é condenado por pagar funcionários do Rio Branco com dinheiro público

Ex-secretário de Ação Social de Americana também era presidente do clube na época; multa é de R$ 119,9 mil

Téo Feola atuava como secretário da administração municipal e também presidia o RB - Foto: Arquivo - O Liberal

Ex-secretário de Ação Social de Americana, Téo Feola foi condenado, em primeira instância, por pagamento de funcionários do Rio Branco Esporte Clube com dinheiro público em 2014. Ele também era presidente do clube.

Na sentença, a 4ª Vara Cível de Americana determinou pagamento de multa de R$ 119,9 mil, perda de função pública, suspensão dos direitos políticos em oito anos e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais e creditícios, também pelo prazo de oito anos.

Ao LIBERAL, Téo disse discordar da decisão e avisou que entrará com recurso.

Segundo ação movida pelo promotor de Justiça, Sergio Claro Buonamici, três funcionários do Tigre foram pagos com recursos municipais, na forma de RPA (Regime de Pagamento Autônomo), com a anuência e sob orientação de Téo. Os valores, somados, chegam a R$ 30 mil.

Conforme os beneficiários disseram em depoimento, os pagamentos visavam suprir atrasos salariais, visto que, à época, o Rio Branco passava por problemas financeiros e não conseguia arcar com os salários.

Ainda de acordo com o promotor, paralelamente, três servidores da prefeitura foram cedidos de forma informal ao Rio Branco, com a autorização de Téo. Enquanto trabalhavam no clube, eles recebiam salário da administração municipal,

Téo ficou na presidência do Rio Branco entre 2014 e 2015. Buonamici cita que o acusado também exerceu os cargos de chefe de gabinete do então prefeito Diego de Nadai, até julho de 2014, e de secretário de Ação Social, de agosto a outubro de 2014.

“O dolo ou intenção são manifestos, pois ninguém cria uma empresa, participa de cargos em comissão no serviço público e, ao mesmo tempo, também assume função de coordenação em uma empresa, sem a expressa vontade”, diz o juiz Gilberto Vasconcelos Pereira Neto, que condenou Téo com base na Lei de Improbidade Administrativa.