FeiraCon reúne de artesanatos a confecções

Foto: Divulgação

A primeira edição da FeiraCon – Feira de Confecções e Artesanato acontece de sexta a domingo na Fidam (Feira Industrial de Americana). O evento terá entrada gratuita. O horário de funcionamento será das 10h às 22h na sexta e no sábado, e das 10h às 18h no domingo. O local terá praça de alimentação e área de entretenimento para as crianças.

Segundo Luciana Amaral, uma das organizadoras, a iniciativa pretende criar oportunidades de bons negócios para empresários e consumidores. Perto de 80 expositores já confirmaram participação no evento. As confecções são de Americana, mas os artesãos são também de outras cidades da região e de Minas Gerais. Ela destaca que a variedade de produtos e os preços diferenciados são os grandes atrativos da feira.

“Os consumidores terão a oportunidade de comprar diretamente dos fabricantes com preços diferenciados”, explica. São esperadas 1,2 mil pessoas por dia.

A organizadora aposta também nas compras de final de ano para movimentar o evento. “Será uma ótima oportunidade para as pessoas comprarem presentes e lembrancinhas para o Natal. Entre os artesanatos teremos produtos diferentes e novidades”, destaca.

Na avaliação de Luciana, a FeiraCon é também uma opção de entretenimento. “Pretendemos transmitir com a feira uma configuração familiar, prazerosa. As pessoas poderão ir e passar um dia diferente em família. Além das opções para compras haverá uma área para as crianças com brinquedos e atividades educativas com produtos de reciclagem. Teremos também uma praça de alimentação com diferentes opções de cardápio”.

Segundo Paula Bocchio, outra organizadora, a feira pretende contribuir para a economia americanense. “É preciso movimentar o comércio de Americana e região com oportunidade para os empresários divulgarem suas marcas com boas opções de produtos, preços e novidades do mercado atual”, avalia.

O evento tem apoio do LIBERAL, Sindivestuário (Sindicato da Moda de São Paulo), Sinditec (Sindicato das Indústrias de Tecelagem, Fiação, Linhas, Texturas, Estamparia e Beneficiamento de Fios e Tecidos de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa e Sumaré) e Intrax.