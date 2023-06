Feira que promove conscientização pelo meio ambiente tem 2ª edição neste domingo, em Americana

Com entrada gratuita, Feama leva atividades para crianças e atrações gastronômicas para o CCL

O CCL (Centro de Cultura e Lazer) de Americana recebe, neste domingo, a segunda edição da Feama (Feira Ambiental Municipal de Americana). O evento, que ocorre das 9h às 18h, tem o objetivo de conscientizar a população sobre questões ambientais e de sustentabilidade. Além da temática, o local terá opções gastronômicas e atrações culturais. A entrada é gratuita.

A feira é parte da programação da Semana do Meio Ambiente, promovida pela prefeitura. No ano passado, durante a primeira edição, o evento reuniu 3 mil visitantes.

“A Feama foi criada para agregar os representantes dos segmentos de meio ambiente e sustentabilidade, com o propósito de ampliar a conscientização, a educação ambiental e a interação sobre o tema junto às escolas, empresas e população”, diz o secretário municipal de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

Organizações sociais, escolas, empresas e entidades diversas participarão do evento. Na programação estão atividades como exposição de maquetes, produções artísticas com reaproveitamento de materiais, tecnologias e equipamentos ambientais.

Além do cunho ambiental, feira deste domingo também terá apresentações musicais na programação – Foto: Prefeitura de Americana /Divulgação

Haverá ainda feira de adoção de animais, vacinação e microchipagem, doação de mudas e sementes, além de arrecadação de alimentos não perecíveis, medicamentos dentro da validade e tampinhas plásticas. Alunos da Fatec (Faculdade de Tecnologia) e do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) de Americana vão promover um desfile de moda ecológica.

A temática ambiental também é dividida com outros atrativos para os visitantes. Durante a programação da feira, neste domingo, estão previstas apresentações musicais, de dança e teatrais. Haverá ainda aula de yoga e apresentação de capoeira.

Durante a organização da feira, a diretora de educação ambiental da Prefeitura de Americana, Kátia Biker, ressaltou aos parceiros participantes o conceito do evento.

“O meio ambiente é para todos, mas temos que fazer nossa parte no processo de preservação e conservação dele. A feira é um instrumento para que as informações sejam disponibilizadas aos visitantes, reunindo elementos para estimular a construção de ações, tornando todos amigos do meio ambiente”, comentou.

Veja as atrações da feira:

Exposição de maquetes e artes com reaproveitamento

Feira de adoção de filhotes

Arrecadação de alimentos

Doação de mudas e sementes

Venda de verduras, legumes e flores

Praça de alimentação com cervejarias

Aula de yoga

Canil da Gama

Apresentação da Banda Municipal

Palestras sobre empreendedorismo

Shows musicais

Apresentação de capoeira

Apresentação teatral

Desfiles de moda com temática ambiental

2ª FEAMA

Quando: neste domingo, das 9h às 18h

Onde: CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil – 1293, em Americana

Entrada gratuita