Feira Pet terá ‘cãominhada’ e arrecadação de ração em Americana, neste domingo

Organizadores da feira, que acontece domingo pela manhã, no espaço do CCL - Foto: Divulgação

A Feira Pet de Americana acontecerá neste domingo (22),no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, em Americana. O evento, com apoio da Gold FM (94,7), contará com “cãominhada”, prevista para começar às 9h30, com a venda de kit, no valor de R$ 50, que contará com camiseta, bandana e petisco.

A renda será revertida para compra de rações que serão doadas para ONGs e duas protetoras independentes. Quem quiser comprar os kits antecipados pode entrar em contato pelo Instagram @feirapetamericana.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A entrada é gratuita, mas quem quiser, poderá doar um quilo de ração, que será direcionado para muitos animais e rua e resgatados.

A programação contará com exposição de artesanato, produtos pet, , recreação infantil e pet, flash tatoo, adoção de cães e vacinação antirrábica. O local ainda contará com atuação de ONGs de proteção animal e terá uma praça de alimentação.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Carolina Olivatto de Melo, diretora comercial da Myourpet,patrocinadora oficial do evento,diz que na última edição foi arrecadada uma tonelada de ração. “A expectativa é repetir o sucesso da edição anterior. Esperamos que as pessoas colaborem com a aquisição dos kits para a nossa “cãominhada”. Será uma oportunidade importante para ajudar na causa animal e passar mais tempo com os pets”, diz Carolina.

De acordo com os organizadores, a feira tem o objetivo de promover o bem-estar dos animais de estimação, incentivar a adoção responsável e oferecer informações e serviços de qualidade para os tutores, além da conscientização de tutores e visitantes sobre o bem-estar e a saúde animal.

A produtora do evento, Giselle Pinhanelli explica que desde sua primeira edição em 2016, a feira realiza uma plataforma para expositores, patrocinadores e apoiadores apresentarem produtos e serviços do mercado pet, ao mesmo tempo em que proporcionam entretenimento e serviços essenciais para a comunidade.