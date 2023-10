Feira Natal Limeira acontece entre os dias 8 e 11 de novembro, na Fidam

Última Feira Natal Limeira foi realizada em 2019 - Foto: Filipe Sousa/Divulgação

A Feira Natal Limeira em Americana chega ao município pela primeira vez em novembro. Dos dias 8 a 11, a Fidam (Feira Industrial de Americana) receberá o evento, voltado ao artesanato com temática natalina, com 75 expositores confirmados. A entrada é gratuita, assim como o estacionamento no local.

O evento é dos mesmos organizadores das feiras Limeira Artesanato e Patchwork, que são promovidas pela D.A. Produções e Eventos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Assim como as “irmãs”, a exposição de Natal migra do município vizinho para Americana em 2023. Essa será a primeira edição da feira natalina desde 2019, já que nos últimos três anos não foi realizada devido à pandemia de Covid-19.

Entre os itens à disposição do público, estarão tecidos variados, bonecas, acessórios para bonecas, materiais para artesanato com madeira, acessórios para costura, linhas, feltros, peças em costura criativa, além de diversos outros materiais e assessórios. O evento também terá um ponto de compras para presentes de Natal.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A expositora Maria Elisa Fonseca, do estande Mary Patch Cabides Artesanais, é de Americana e está confirmada. “É importante ter eventos assim na região, algo que contribui para o comércio local, hotéis, bares e restaurantes. Moro perto da Fidam e não posso deixar de participar”, afirma.

Durante os quatro dias, a feira acontecerá das 12h às 19h. Além dos expositores, haverá praça de alimentação com diferentes opções gastronômicas. Mais informações podem ser consultadas através do perfil no Instagram @feiranatalamericana. A Fidam fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 200, no bairro Vila Israel.

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso