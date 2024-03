Feira Limeira de Artesanatos em Americana promete movimentar economia local 

Com o objetivo de movimentar a economia na cidade, a Feira Limeira de Artesanatos em Americana tem início nesta quarta-feira (6), na Fidam (Feira Industrial de Americana). O evento é considerado o maior do gênero no interior do Estado de São Paulo e será realizado até sábado (9).

Essa será a segunda edição da feira no município. Antes, outras quatro edições aconteceram em Limeira, onde o evento foi fundado. Com entrada gratuita, a feira apresenta itens para o varejo e conta com produtos para confecção do artesanato, assim como peças prontas para venda.

Segunda edição do evento começa nesta quarta-feira – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Dos 117 expositores confirmados, 16 são da RPT (Região do Polo Têxtil), sendo 11 de Americana, um de Santa Bárbara, um de Nova Odessa e outros três de Sumaré. Além disso, a feira conta com representantes do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Pernambuco.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Na edição passada, cerca de 20 mil pessoas visitaram a Fidam ao longo dos quatro dias. O diretor de comunicação da D.A. Produções e Eventos, organizadora do evento, reforça o caráter de movimentar a economia.

“O mercado observa esta como a maior feira de artesanatos do interior do Estado de São Paulo e uma das maiores do Brasil. Evento que movimenta a economia local, pois atrai para a cidade expositores de oito estados, que vêm de 44 cidades”, disse.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Além dos expositores, visitantes de várias localidades igualmente chegam ao município para aproveitar a feira. Hotéis, restaurantes, padarias, postos de gasolina, a própria Fidam e os expositores da Região do Polo Têxtil, entre outros, são impactados diretamente com o evento. Por isso, é importante o carinho do público local para prestigiar”, completou Filipe.

SERVIÇO: Limeira Artesanatos em Americana

Datas : de 06 a 09 de março de 2024

: de 06 a 09 de março de 2024 Horário : 12h às 19h

: 12h às 19h Local : FIDAM – Av. Nossa Senhora de Fátima, 200, Americana (SP)

: FIDAM – Av. Nossa Senhora de Fátima, 200, Americana (SP) Entrada : gratuita e livre para todos os públicos

: gratuita e livre para todos os públicos Estacionamento : gratuito

: gratuito Mais informações : www.daeventos.com.br (clique em Limeira Artesanatos)

: www.daeventos.com.br (clique em Limeira Artesanatos) Instagram: @limeiraartesanatosamericana

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.