Feira de Profissões reúne 18 palestras na escola Silvino José de Oliveira, em Americana

Quarta edição do evento foi realizada nesta sexta; profissionais de diferentes áreas conversaram com os alunos

A Escola Estadual Professor Silvino José de Oliveira, situada na Vila Cordenonsi, em Americana, promoveu nesta sexta-feira (27) sua 4ª Feira de Profissões. Houve 18 palestras durante o evento, com diferentes profissionais, como engenheiro, biomédicas, advogados, influencer, escritoras, cineasta e ilustradora.

Feira de Profissões realizada na Escola Estadual Professor Silvino José de Oliveira – Foto: Divulgação

“Uma oportunidade para alavancar e incentivar o projeto de vida de nossos mais de 480 alunos do Ensino Fundamental ao Ensino Médio”, disse a vice-diretora Lilian Renata Doná Ferreira.

Segundo ela, a escritora Camila Batista e a cineasta Bela Leite trouxeram, inclusive, temas como autismo, inclusão e capacitismo. A feira também teve stands com faculdades, instituições e profissionais de diversas áreas.

De acordo com Lilian, o objetivo do evento foi ensinar os alunos a sonharem. “A atmosfera gerada mostra que o olho no olho ainda está vencendo o mundo virtual”, afirmou Lilian.

As palestras aconteceram das 9h às 10h, e os stands ficaram à disposição dos estudantes das 10h às 13h.