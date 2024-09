Feira de patchwork em Americana reúne 26 caravanas e público de 4 mil pessoas no primeiro dia

Evento na Fidam conta com 100 expositores de trabalhos com retalhos e vai até sábado, com entrada gratuita

Feira de patchwork em Americana reuniu 26 caravanas no primeiro dia - Foto: Filipe Souza_D.A. Eventos

O primeiro dia da Feira Limeira Patchwork em Americana reuniu um público rotativo de quatro mil pessoas na Fidam (Feira Industrial de Americana), nesta quarta-feira (11). Além disso, a abertura do evento atraiu 26 caravanas de visitantes de outras cidades do Estado de São Paulo, que podem conferir os produtos de 100 expositores.

A feira tem entrada gratuita e será realizada até sábado (14), todos os dias das 12h às 19h. O estacionamento também é gratuito. Os produtos à disposição são voltados para o trabalho com retalhos e envolvem tecidos, maquinários e demais equipamentos de patchwork.

Entre as quatro mil pessoas que passaram pela Fidam ao longo do dia, estão visitantes de cidades como São Paulo, Santa Rita do Passa Quatro, Barretos, Franca e até mesmo Assis. A organização do evento estima que, ao todo, a feira receberá 20 mil pessoas.

Oficinas

Além dos expositores, o público presente no evento conta com uma série de workshops e atividades interativas. Uma delas é feita pela professora de pintura Silvana Coppola, que ministrou uma oficina de pintura country no primeiro dia de feira.

“A ideia é fazer com que as pessoas experimentem a pintura. Às vezes a pessoa olha um trabalho pronto e pensa que não é capaz de fazer aquilo. Essa é uma forma da pessoa aprender e sentir que não é tão difícil. É questão de processo”, disse.

A Feira Limeira Patchwork em Americana ainda conta com praça de alimentação com lanches rápidos, almoços e cafés. Mais informações sobre o evento estão no Instagram @limeirapatchworkamericana.