Feira de patchwork atraiu 120 caravanas à Fidam

Feira Limeira em Americana registrou excursões vindas de 60 cidades do Estado de São Paulo e uma do Rio de Janeiro

A Feira Limeira Patchwork em Americana atraiu ao menos 120 caravanas à Fidam (Feira Industrial de Americana), na última semana.

O evento foi realizado pela primeira vez no município entre quarta-feira (13) e sábado (16), atraindo pessoas de 60 cidades do Estado de São Paulo para conferir os trabalhos com retalhos.

A organização estima um público de 20 mil pessoas ao longo dos quatro dias de evento – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Além das excursões de todo o Estado, a feira recebeu um ônibus vindo de Macaé (RJ).

A organização do evento estima um público de 20 mil pessoas ao longo dos quatro dias, atendendo às expectativas iniciais.

Ao todo, 90 expositores marcaram presença com linhas, costuras, tecidos, acessórios e itens relacionados ao patchwork.

Uma das expositoras foi Daniela Araújo, que veio de Guarulhos. “É a primeira vez que trabalho em eventos deste tipo. A experiência foi maravilhosa. Fui bem acolhida pelos outros expositores, pelo público e estou apaixonada. Por ter sido a minha primeira feira, o fluxo de vendas foi satisfatório. Pretendo voltar a expor”, disse.

Além dos comerciantes do Estado de São Paulo, o evento recebeu estandes de expositores de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina, totalizando profissionais de 45 cidades diferentes.

O assessor de comunicação da D.A Eventos, empresa responsável pela organização, Filipe Souza, entende que a edição foi de consolidação.

“A avaliação final é a de que este evento foi mais uma edição bem-sucedida. Em 2022, ano de retomada pós-pandemia, conseguimos uma edição satisfatória. Já em 2023, ano decisivo para os rumos da iniciativa, conseguimos consolidar mais uma vez o evento”, disse.

Feira de Natal

Entre os dias 8 e 11 de novembro, a organização fará um novo evento na Fidam.

A Feira Natal Limeira em Americana também migrará para o município, contando com itens típicos e alusivos ao período natalino, assim como materiais de decoração.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani