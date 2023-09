Feira de Estágio da FAM recebe mais de 300 cadastros de currículos

Durante o evento, 44 estudantes foram encaminhados para processos seletivos - Foto: Divulgação

A primeira edição da Feira de Estágio da FAM (Faculdade de Americana) foi realizada nesta quinta-feira (14), no campus da faculdade, e contou com mais de 300 currículos cadastrados. O evento teve a participação de 16 empresas de diferentes segmentos, que ofereceram cerca de 100 vagas de estágio.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com a faculdade, foram cadastrados cerca de 300 currículos físicos, além de outros que foram enviados virtualmente, através de QR codes. A feira foi aberta para estudantes de outras instituições de ensino e contou com a participação do CIEE em Movimento. O programa recebeu 134 cadastros e encaminhou 44 candidatos para processos seletivos.

“Trazemos as nossas vagas para mais perto do aluno. São várias áreas como administração, tecnologia, educação, entre outras. Importante lembrar que tivemos a participação até de alunos o ensino médio aqui na FAM”, disse o consultor de empresas do CIEE, Gustavo Migotti.

De acordo com o diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini, o balanço desta primeira edição é positivo. Ele afirma que os estudantes conseguiram se aproximar e conversar com as empresas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Era um grande objetivo da Faculdade de Americana realizar uma feira como esta e aproximar nossos alunos das vagas das empresas. Não houve filas, todos conseguiram conversar com os profissionais das empresas. Agradecemos a todos que se dispuseram a participar e vamos com certeza ter outras edições ainda maiores”, disse.