Feira de empregos reúne cerca de três mil pessoas e Americana cogita projeto semestral

Cerca de três mil pessoas passaram pelo Emprega Americana - Foto: Divulgação / Prefeitura de Americana

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Americana tem planos de promover feiras de empregos semestrais na cidade. A informação foi revelada pelo secretário Rafael de Barros durante o Emprega Americana, neste sábado, que reuniu quase 3 mil pessoas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ainda não há data definida, mas a ideia é começar a estudar a possibilidade da realização da segunda edição da feira entre fevereiro e janeiro de 2024, de acordo com o presidente da Câmara de Americana, Thiago Brochi (sem partido). O prédio do legislativo sediou o evento.

Segundo Rafael de Barros, a feira une os dois objetivos principais da secretaria: gerar empregos e dar suporte às empresas. “A contratação hoje é um gargalo para o crescimento ”, disse.

O secretário apontou que, mesmo que existam vagas disponíveis para a população, há dificuldade de preenchê-las. O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) é um exemplo usado por ele. O órgão tem cerca de 500 vagas abertas semanalmente, mas, muitas vezes, não há candidatos qualificados.

Para Rafael, feiras como o Emprega Americana facilitam o contato entre as ofertantes de vagas e quem as procura. “Um evento como esse tem a capacidade de reunir todo mundo em um lugar só e é menos burocrático, porque você não precisa entrar em lugar nenhum para se cadastrar, você traz seu currículo, já visita as empresas que estão aqui, então é um grande facilitador.”

O evento recebeu 45 empresas na edição deste sábado (29), que ofereceram cerca de mil vagas de emprego. A expectativa era de receber um pouco mais de duas mil pessoas, o que foi superado.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O evento recebeu 45 empresas na edição deste sábado (29), que ofereceram cerca de mil vagas de emprego – Foto: Divulgação – Prefeitura de Americana

Dificuldades na contratação

As empresas que participaram do Emprega Americana apontaram algumas das dificuldades que enfrentam na hora da contratação, como falta de qualificação, salário, falta de flexibilidade com horário e desinteresse em aprender novas funções.

“A dificuldade está sendo a disponibilidade de horário e pretensão salarial, que às vezes o candidato não tem tanta experiência na área e exige um salário que não é compatível”, disse a analista de recursos humanos da Ober, Irlene Aragão.

A empresa estava com cerca de 86 vagas disponíveis em diversas áreas de atuação e Irlene estava positiva para contratações. O recursos humanos da Ober já tinha marcado entrevistas para essa segunda-feira (31), ainda com duas horas de evento.