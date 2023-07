Feira de emprego em Americana deve oferecer cerca de mil vagas de 30 empresas

De acordo com secretário de Desenvolvimento Econômico, oportunidades de trabalho no município não foram preenchidas por meio do PAT

Rafael de Barros esteve no programa Liberal no Ar desta terça-feira, na Rádio Clube (AM 580) - Foto: Júnior Guarnieri - Liberal.JPG

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros, revelou nesta terça-feira, em participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580), que cerca de mil vagas de 30 empresas, sendo que 19 já estão confirmadas, serão ofertadas no Emprega Americana – feira promovida pela prefeitura em parceria com companhias privadas. O evento será realizado na câmara, no próximo dia 29, das 9 às 15 horas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com o representante do poder público, grande parte dos cargos que serão disponibilizados para concorrência não foram preenchidos por intermédio do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador). A intenção, portanto, é de que as vagas sejam divulgadas em um evento de maior repercussão para que possam ser ocupadas. A expectativa é que entre 2 a 4 mil pessoas participem dos processos seletivos.

“No PAT, a gente tem busca por emprego em todas as áreas. O nível de empregabilidade continua alto, aproximadamente 400 vagas por semana. Mas em todos os setores temos dificuldades para preencher. O Emprega Americana tentará solucionar isso. Às vezes, o problema é a falta de qualificação dos candidatos, então também precisamos olhar para isso”, disse Rafael.

O secretário destacou que a população pode buscar capacitação por meio do programa Futuro Certo, que oferece cursos, em parceria com instituições públicas e privadas, em praticamente todas as áreas. As informações podem ser conferidas no site da Prefeitura de Americana, na aba “Nossa Cidade”.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O Emprega Americana deve abranger empresas da região que atuam em diversos ramos — como têxtil, construção, costuraria, entre outras linhas de produção. Além das ofertas de emprego e de recrutamento de profissionais, a feira contará com um espaço dedicado ao jovem aprendiz e ao primeiro emprego.

Este será o primeiro evento realizado na câmara após a aprovação da resolução da Mesa Diretora que autoriza o funcionamento do Paço 15 de Janeiro no último sábado de cada mês. A programação deve ser divulgada nos próximos dias.