Feira de artesanato em Americana atrai caravanas de fora da região

Primeiro dia de evento na Fidam reuniu cerca de 4 mil pessoas, de acordo com a organização - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

A Feira Limeira de Artesanatos em Americana teve início nesta quarta-feira, na Fidam (Feira Industrial de Americana). O evento, que é voltado para o varejo, está sendo realizado pela 1ª vez no município e reúne mais de 120 expositores. No primeiro dia, o local recebeu caravanas com visitantes de diferentes cidades, inclusive de fora da RPT (Região do Polo Têxtil).

De acordo com a organização, os ônibus de fora trouxeram pessoas de 21 cidades: Araraquara, Araras, Avaré, Bauru, Campinas, Franca, Guarujá, Itatiba, Limeira, Lins, Pirassununga, Rio Claro, Santa Rita do Passa Quatro, Santo Antônio do Jardim, São Caetano do Sul, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São José dos Campos, Sorocaba, Vargem Grande Paulista e Várzea Paulista.

A expectativa dos organizadores é de que entre 20 mil e 30 mil pessoas passem pela Fidam ao longo dos quatro dias de feira, que acontece até sábado. Nesta quarta, a estimativa é de que cerca de 4 mil visitantes passaram pelo local.

Os expositores são de mais de 40 cidades, sendo a maioria de São Paulo, e outros de cinco estados diferentes, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.

Evento voltado para o varejo está sendo realizado pela 1ª vez em Americana – Foto: Junior Guarnieri – Liberal.JPG

Um dos objetivos da feira é contribuir com a economia local. De acordo com o assessor de comunicação da D.A. Produções e Eventos, que organiza a feira, Filipe Sousa, um levantamento feito pela organização apontou que os visitantes gastam altos valores.

“Fizemos uma pesquisa que, em média, cada pessoa que entra na feira gasta de R$ 400 a R$ 500. As pessoas vêm com bolsa, mala, então compram mesmo.”

O expositor Adrian Kretz, suíço que vive em Americana com a esposa, ressaltou que o movimento no 1º dia foi bom. O estande deles vende artesanatos feitos com madeira. “A feira está bem movimentada, eu acho que está bom até agora. Expectativa é de conseguir vender os produtos que minha mulher faz.”

O evento funciona das 12 às 19 horas, com entrada gratuita. A Fidam fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 200. Mais informações podem ser obtidas no site www.daeventos.com.br. *Estagiário sob supervisão de Diego Juliani