Feira de artesanato em abril terá mais de 120 expositores

Evento será realizado na Fidam, em Americana - Foto: Arquivo / Liberal

A Feira Limeira Artesanatos em Americana, que acontecerá entre os dias 5 e 8 de abril na Fidam (Feira Industrial de Americana), está em processo final de planejamento. Ao todo, são mais de 120 expositores confirmados no evento, que será realizado pela 1ª vez no município e com entrada gratuita.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Antes, já haviam sido feitas quatro edições em Limeira, cidade natal da feira, que é voltada ao varejo. Alguns dos itens que estarão disponíveis são agulhas, artesanatos com madeira, aviamentos, base de corte para costura, biscuit, bolsas, malas e mochilas.

O evento receberá profissionais de mais de 40 cidades, segundo a organização, incluindo municípios de Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Além dos itens de artesanato, a feira terá estacionamento gratuito, área para alimentação e ambulatório.

“Estamos muito otimistas. Foram mais de 1300 m² ocupados por estandes comercializados. Já sentimos nas mensagens que recebemos o otimismo do público. Americana nos abriu portas e de presente oferecemos este evento para a todas as famílias da cidade”, disse o assessor de comunicação da D.A. Produções e Eventos, que organiza a feira, Filipe Sousa. *Estagiário sob supervisão de Diego Juliani