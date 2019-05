Feira das Arteiras espera 5 mil pessoas neste fim de semana

A Feira das Arteiras chega à sua décima edição, reunindo 86 artistas neste final de semana no Clube do Bosque. O evento ocorre hoje e domingo, das 10 às 18 horas, com entrada gratuita e apoio do LIBERAL. Além de artesanatos em diferentes áreas, a exposição trará também opções em alimentação artesanal.

Cinco mil pessoas devem passar pela feira nos dois dias, segundo expectativa da ceramista e organizadora, Aline Costa Sacilotto. Foi ela que idealizou a Feira das Arteiras, movida pela paixão que mantém pela área. A primeira edição aconteceu em 2009 com18 expositores, no CCL (Centro de Cultura e Lazer).

O evento mudou de lugar, cresceu e hoje existe fila de espera com artistas interessados em participar. Aline informa que todos os participantes são pré-selecionados. “Nosso objetivo com a seleção dos participantes é garantir a diversidade e a qualidade dos produtos expostos”, explica.

Na área de alimentação, por exemplo, ela diz que a fonte do produto precisa ser artesanal. Somente nesta área, serão 11 pontos diversificados, com bistrô e choperia. No artesanato, haverá opções em peças decorativas e utilitárias, com madeiras de demolição e móveis rústicos, bonecas, e roupas, por exemplo.