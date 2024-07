Feira AmeriAfro chega à quarta edição neste sábado, no CIVI

A Feira AmeriAfro realiza sua quarta edição neste sábado (20), a partir das 12h, no CIVI (Centro de Integração e Valorização do Idoso) João Batista Inocentini, de Americana. O evento tem programação diversa e coloca o empreendedorismo e cultura negra em evidência. A entrada é gratuita.

A feira contará com expositores comercializando artesanato, roupas e acessórios afros, além de trancistas estarem à disposição do público para atendimento durante todo o evento. A AmeriAfro também terá uma área de alimentação explorando a culinária afro-brasileira.

Com duração até às 21h, o evento tem uma programação diversa com oficina de tambor, ministrada por Mestre Dito Preto, e palestra com jovens escritores negros. Além disso, a feira terá desfile de moda com peças dos expositores e apresentações artísticas com música ao vivo e dança.

No palco se apresentam Orquídea Negra, Odara, Levi e Iara, com música popular brasileira, além de Coral Vozes Pretas e o cantor Sonayo, apresentando o pop funk e afrobeat.

A cerimônia de abertura será feita pelo Maracatu Estação Quilombo e Mestre Dito Preto. A programação terá ainda roda de capoeira, apresentações de hip hop e samba.

“Nossa história não foi contada nas instituições de ensino, por isso a AmeriAfro, como nossos ancestrais, conta essa história em nossa cidade através de suas atividades culturais com o compromisso de fortalecer e divulgar a nossa cultura”, disse uma das organizadoras da feira, Adriana Ferreira.

Para ela, chegar à quarta edição do evento é como “um sonho realizado”. A ideia do projeto surgiu ainda durante a pandemia, entre ela, Cristiane Souza e Roberto Mendes, e tem realização anual.

Os organizadores agora veem a AmeriAfro se consolidando. Na terceira edição, em 2023, tiveram um público de 1500 a 2 mil pessoas.

“É a sensação de ‘estou me vendo na minha cidade’ e tem sido muito prazeroso perceber isso, porque é algo que nunca tivemos aqui”, disse.

AmeriAfro

Data e horário: sábado (20), das 12h às 21h

Local: CIVI (Centro de Integração e Valorização do Idoso) João Batista Inocentini

Endereço: Rua Major Rehder, 650 – Centro, Americana

Entrada: gratuita