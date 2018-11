Fechamento da Unitika é resultado de quatro anos de crise

A Unitika do Brasil Indústria Têxtil, inaugurada em 1961, anunciou nesta segunda-feira o fechamento de sua fábrica em Americana e a demissão de 250 funcionários. A informação é do Sindicato dos Trabalhadores Têxteis. Segundo o órgão, a gerência informou que a empresa vai encerrar as atividades porque teve prejuízo nos últimos quatro anos e perdeu competitividade. É a quarta grande têxtil a fechar as portas em pouco mais de três anos na cidade.

Outros 70 contratados, do setor administrativo e da produção, devem continuar a trabalhar até a matéria-prima restante acabar, o que deve levar 30 dias. Depois, também serão demitidos, segundo o sindicato. Os 250 dispensados ontem foram para casa na hora. No Brasil, a indústria japonesa tem a matriz e fábrica em Americana e um escritório em São Paulo. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Em comunicado a clientes e fornecedores, o diretor-presidente da empresa, Akio Toyoda, informou que toda produção de fios de algodão e de material sintético será interrompida no mês que vem, por decisão da matriz japonesa, a Unitika Limited. O texto informa que a medida foi tomada por causa da “prolongada situação de queda da economia brasileira e dos problemas do ambiente de negócios”.

A notícia pegou funcionários de surpresa. Segundo o presidente do sindicato, Antônio Martins, a empresa não atrasava um “tostão de salário.” Apesar disso, em 2016 a Unitika demitiu 100 pessoas.

Uma funcionária, que não estava trabalhando de manhã, mas que ouviu o relato de uma colega, contou que por volta das 10 horas todos foram reunidos e avisados que a fábrica iria fechar.

O sindicato foi chamado para uma reunião à tarde e comunicado da medida. Segundo Martins, a empresa informou que vai pagar integralmente as verbas rescisórias no prazo legal de dez dias e estenderá o convênio médico até o fim de janeiro.

Entre setembro de 2015 e novembro de 2016, a Tabacow, a Polyenka e a Toyobo fecharam as portas. Ao lado da Unitika, elas faziam parte do time de grandes têxteis de Americana – nos anos 90, a japonesa que fechou ontem chegou a empregar cerca de 800 pessoas, segundo o sindicato. “Foi uma porrada atrás da outra”, lamenta Martins. “Indústria têxtil, né. É o primo pobre da economia.”

Presidente do Sinditec (sindicato patronal), Dilézio Ciamarro diz que a crise afetou diretamente o setor têxtil e que é necessária uma reforma fiscal que dê às indústrias capacidade para competir, inclusive com os produtos importados.

O economista Cândido Ferreira Filho, professor da PUC-Campinas, afirma que, apesar de uma previsão mais otimista para o futuro próximo, o empresariado tem sofrido para fechar as contas por conta dos altos custos e da concorrência com importados. “Ela [empresa] precisa de dinheiro pra pagar suas contas hoje, não é amanhã”.

O secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Tiosso, consultado nesta segunda-feira, disse que ainda não tinha os dados de quanto a cidade perderá com impostos, levantamento que deve ter hoje. Na Unitika, O LIBERAL não conseguiu contato com ninguém da diretoria.

Entre janeiro e outubro, o setor têxtil da cidade fechou 17 vagas (ou seja, demitiu 17 pessoas a mais do que contratou), segundo o Ministério do Trabalho. No ano passado, o setor criou empregos (131) pela primeira vez depois de seis anos no vermelho.