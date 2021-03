Fechado há três anos, poço artesiano do Jaguari é reaberto em Americana

A Prefeitura de Americana reabriu na manhã desta quinta-feira (18) o poço artesiano do bairro Jaguari, localizado ao lado do Ciep. A unidade estava fechada desde 2018.

Chico Sardelli e Odir Demarchi durante a reabertura do poço artesiano – Foto: Susy Coutinho / DAE de Americana

O poço passou por diversas reformas, entre elas o aprofundamento para melhorar a vazão, substituição de bomba, troca de torneiras e pintura. Com a reabertura, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) passa a manter 20 poços artesianos na cidade.

No início deste ano, o vereador Silvio Dourado (PL) chegou a protocolar um requerimento questionando a prefeitura sobre o fechamento da unidade. O parlamentar participou da inauguração do poço ao lado do prefeito Chico Sardelli (PV).

“Sabemos como é grande o desafio do abastecimento público em Americana e a entrega deste poço artesiano, reformado, vai oferecer uma opção aos moradores do Jaguari e região”, comentou o prefeito.

O vice-prefeito Odir Demarchi (PL) e o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, também participaram do evento. O horário de funcionamento do poço é das 7h às 21h.