Fechada por 17 meses, agência do INSS de Americana é reaberta ao público

A agência do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em Americana reabriu para atendimento ao público no dia 10 de agosto, após 17 meses fechada. O retorno foi recebido com alívio pela população, que relatou dificuldades em conseguir usar o telefone 135 para atendimento e também transtornos para realizar perícias em outras cidades.

Francisca precisou passar por perícia em Limeira e Santa Bárbara – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Esse foi o caso da dona de casa Francisca Ferreira da Silva. Afastada por problemas na coluna, precisou passar por duas perícias, agendadas em Limeira e Santa Bárbara d’Oeste. “É complicado ir para outras cidades porque não posso dirigir e meu filho tinha que sair do serviço para me levar a essas cidades, então ficou um pouco mais difícil”, afirmou.

O fechamento da agência também impactou no tempo de espera para realização de procedimentos. “A demora foi de uns três meses para conseguir uma perícia, porque só tinha em Campinas. Só agora consegui marcar aqui (em Americana). Quando ligava, me diziam que não tinham data, não conseguiam fazer o agendamento e ficavam me repassando para outra pessoa. Consegui pelo aplicativo, mas mesmo assim demorou”, contou a autônoma Caroline Furlaneto Ferreira.

A pandemia fechou as agências do INSS pelo País em março, mas em setembro o Instituto conseguiu na Justiça o direito de retomar os atendimentos presenciais, comprovando que realizou adequações para oferecer segurança sanitária.

Em Americana, contudo, não houve reabertura. Segundo o INSS, a unidade continuou fechada em setembro do ano passado para que fossem feitas adequações relacionadas à pandemia, modernização de ar-condicionado e melhoria do atendimento na área de perícia médica.

Com a agência fechada, a população teve que buscar os meios digitais. A aposentada Maria Carvalho teve problemas de demora de atendimento no telefone oficial do órgão, e também relata que o aplicativo do INSS não funcionou corretamente.

“Sempre ligo no 135, fico duas horas esperando e chega na vez, a ligação cai. Não consigo resolver o problema nem por telefone e nem por aplicativo”, contou a aposentada.

Apesar de voltar a atender presencialmente, agência só recebe quem fez agendamento – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O INSS esclareceu que houve uma retomada gradual das perícias entre setembro e outubro, que pode ter afetado os períodos para agendamentos. Essa retomada gradual também alterou o agendamento dos serviços do INSS, o que se refletiu no atendimento prestado pela Central 135. O tempo médio de espera para atendimento humano é de três minutos, segundo o INSS.

Sobre as reclamações de problemas no aplicativo, o órgão disse que não constam informações de problemas de instabilidade nos canais digitais.

Estrutura

Segundo o INSS, a previsão é que a agência de Americana realize, diariamente, 32 perícias médicas e 13 outros tipos de atendimento. O atendimento presencial nas agências do INSS ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, apenas com agendamento.

“Destacamos que, atualmente, a grande maioria dos serviços do INSS pode ser realizada pelos canais remotos, sem que a pessoa precise ir a uma unidade de atendimento”, explicou o Instituto.

Historicamente, a agência do INSS de Americana tem uma alta demanda, situação que se complicou com a aposentadoria de diversos trabalhadores entre 2018 e 2019. O INSS informou que a contratação de servidores está sendo tratada nacionalmente com o Ministério da Economia.