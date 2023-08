Fechada há sete anos, Matriz Velha de Americana vai ter telhado reformado

Fechada desde março de 2016, devido a problemas estruturais e de infiltração, a Igreja Matriz de Santo Antônio, a chamada Matriz Velha, localizada no Centro de Americana, passará por reformas em seu telhado ainda no segundo semestre de 2023.

A informação foi confirmada pelo padre Valdinei Antônio da Silva, reitor da Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua, em entrevista ao LIBERAL na última semana.

Matriz velha de Americana – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Matriz velha de Americana – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Matriz velha de Americana – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Matriz velha de Americana – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Matriz velha de Americana – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Matriz velha de Americana – Foto: Claudeci Junior / Liberal

“Já está aprovado [o projeto da reforma] e nós vamos mexer em breve no telhado da Matriz Velha, porque chove lá dentro. Enquanto não parar de chover lá, não adianta fazer as outras coisas. Quando o telhado estiver pronto, nós vamos abrir a igreja. Depois toda a reforma que está prevista para ser feita, vamos fazer com ela aberta. É mais fácil de a população participar quando ela vê a igreja sendo restaurada”, disse Valdinei.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo o padre, a Matriz Velha chegou a ser vandalizada por duas vezes em janeiro de 2022 e necessita de reparos também por conta disso. Quanto aos problemas no telhado, o forro está prejudicado e precisa ser trocado para aguentar grandes volumes de precipitação. Já a calha está entupida e por este motivo, quando há chuva, a sujeira escorre nas paredes da igreja.

A intenção da reforma do telhado com recursos próprios é sensibilizar o empresariado local sobre a importância do templo para a cidade — que foi tombado como patrimônio histórico em agosto de 2017.

Matriz velha de Americana receberá reforma no telhado – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Como a Basílica não conseguiria bancar as obras previstas no projeto de restauração do local, apresentado e aprovado no Ministério da Cultura há seis anos, com custo estimado em R$ 2,2 milhões, a igreja conta com doações de empresas por meio da Lei Rouanet.

Entretanto, mesmo com a aprovação da captação de recursos, até o momento só houve o aporte da empresa Danny Cosméticos, de R$ 10 mil. O prazo do projeto já foi adiado por quatro vezes e termina em dezembro deste ano.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Até existe a possibilidade de prorrogar o prazo mais uma vez. A gente pode fazer essa solicitação, mas a aceitação não é garantida. Precisamos trabalhar com o prazo deste ano. Estamos tentando, temos uma empresa cuidando da captação. Precisamos andar com esse projeto porque quanto mais tempo a igreja continuar fechada, mais ela vai se deteriorar”, apontou a arquiteta-restauradora responsável, Juliana Binotti.

De acordo com Juarez Godoy, responsável pela captação de recursos, algumas empresas irão responder nos próximos meses sobre a destinação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para o projeto. Além disso, para doar, é possível entrar em contato por meio do telefone (19) 99768-0923 ou pelo e-mail arte@juarezgodoy.com.br.

Obras no local têm custo estimado em R$ 2,2 milhões – Foto: Claudeci Junior / Liberal

HISTÓRIA

A Matriz de Santo Antônio é a primeira igreja do município. Ela foi construída em 1897 pelos imigrantes italianos. A função religiosa da igreja, que pertence à Diocese de Limeira, com a celebração de missas, casamentos e batizados, foi encerrada no ano de 1990 devido à necessidade de reformas e manutenção no prédio.

Em 1997, foram feitas novas reformas e, posteriormente, algumas poucas atividades ainda continuaram, como missas semanais e casamentos. Em março de 2016, devido a problemas estruturais e infiltração no telhado da igreja, a Diocese de Limeira decidiu encerrar as atividades no local até que o processo de restauro seja concluído.