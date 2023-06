Febre maculosa matou 80% dos infectados desde 2018 em Americana

Americana teve 24 casos confirmados de febre maculosa entre os anos de 2018 e 2022. Do total, 19 resultaram em mortes, o que corresponde a 80% dos infectados. Neste ano, até o momento, não há nenhum registro suspeito da doença no município.

Transmitida através da picada do carrapato-estrela, a febre maculosa voltou a ganhar destaque nos últimos dias por conta da morte de ao menos quatro pessoas, sendo que três delas já tiveram a confirmação de que a causa foi mesmo a doença. Outras duas mulheres internadas em Campinas também são suspeitas de ter contraído a febre maculosa. Todos frequentaram o mesmo local, uma fazenda no distrito de Joaquim Egídio.

Febre maculosa

As vítimas são: as dentistas Evelyn Santos, de 28 anos, que morava em Hortolândia; e Mariana Giordano, de 36 anos, de São Paulo, e o namorado dela, o empresário piloto de Fórmula C300 Douglas Costa, de 42 anos, de Jundiaí. Os três morreram em 8 de junho.

Evelyn Santos, que morava em Hortolândia, foi uma das vítimas da doença

Na noite da última terça-feira, a Prefeitura de Campinas comunicou a morte da adolescente Erissa Nicole Santana, de 16 anos. No caso dela, no entanto, a confirmação da causa ainda depende de análise pelo Instituto Adolfo Lutz.

Além dessas quatro vítimas, a Secretaria de Saúde de Campinas acompanha mais dois casos suspeitos. Tratam-se de uma mulher de 40 anos, moradora de Hortolândia e de outra de 38 anos, que reside na cidade. Ambas permanecem internadas.

Cinco das seis pessoas começaram a sentir sintomas da doença poucos dias depois de frequentaram a festa “Feijoada do Rosa”, no dia 27 de maio, na Fazenda Santa Margarida, no distrito de Joaquim Egídio, área com risco de transmissão da febre maculosa.

O evento reuniu cerca de 3,5 mil pessoas, entre elas, moradores de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e região. E uma delas, a mulher de 38 anos, esteve no mesmo local, porém, em uma festa no dia 3 de junho. A Prefeitura de Campinas confirmou que há um surto da doença na Fazenda Santa Margarida e anunciou, nesta quarta-feira, um conjunto de medidas de enfrentamento à febre maculosa.

A Fazenda Santa Margarida, por sua vez, informou em nota, também nesta quarta-feira, que lamenta o ocorrido e que diante dos últimos acontecimentos e, buscando maneiras de viabilizar e estruturar medidas de adequação necessárias, permanecerá fechada pelos próximos 30 dias.

Diante das mortes causadas pela doença nos últimos dias, a Prefeitura de Americana resolveu reforçar a campanha contínua que já realiza no município para evitar a transmissão da febre maculosa.

Orla da represa do Salto Grande, em Americana, é uma das áreas de risco

De acordo com a administração municipal, serão instaladas mais placas nos locais de risco e ampliadas as ações de conscientização por meio das redes sociais, cartazes e panfletos, além de um trabalho em parceria entre a Vigilância e a Secretaria de Educação para levar o tema aos estudantes.

Médicos e enfermeiros também serão orientados a redobrar a atenção em relação aos sintomas, uma vez que o diagnóstico e tratamento precoce elevam as chances de cura.