Febre maculosa concentra mais casos no Zanaga

Os bairros da região do Zanaga, uma das mais populosas de Americana, são os que mais preocupam a Secretaria de Saúde desde a confirmação de um surto de febre maculosa na cidade. Quatro das seis pessoas que já tiveram a doença como causa de morte confirmada residiam na área. Os outros pacientes – um homem de 23 anos e outro de 53 – eram, respectivamente, moradores do Jardim São Paulo e do São Vito.

Um sétimo paciente, que morreu na semana passada e ainda não teve o resultado dos exames divulgado pelo Instituto Adolfo Lutz, também era morador da região do Zanaga, com relatos de que frequentou margens de rios, sem especificação dos locais. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Para a Unidade de Vigilância Epidemiológica, a proximidade desses bairros com o Rio Piracicaba – uma das 15 áreas de risco monitoradas em Americana – é a principal hipótese para essa concentração de casos. “A hipótese mais provável é o fato de o bairro estar localizado muito próximo ao Rio Piracicaba, o que facilita o acesso de pessoas em suas margens com a finalidade de lazer, como pesca e nado. Lembrando que os locais de risco não se limitam apenas às margens do Rio Piracicaba próximo àquele bairro, mas em toda a sua extensão compreendendo os limites geográficos do município”, através da assessoria de imprensa da prefeitura.

O número mortes por febre maculosa em Americana em 2018 é o maior desde 2010. Desde janeiro, 13 casos já foram notificados. Três deles, acabaram descartados. Nessa série histórica, o ano 2014 foi o de maior incidência da doença. Ao todo, foram registrados 47 pacientes infectados. Quatro deles morreram.

ALERTA

Apesar de não possuir, até agora, nenhuma notificação por suspeita de febre maculosa, a Prefeitura de Nova Odessa emitiu um alerta ontem à sua população para que evite frequentar áreas silvestres. Uma das vítimas americanenses visitou a Represa Recanto 2, localizada na Fazenda Velha. O local, considerado como provável ponto de contágio, possui placas informando sobre os riscos de permanência por conta da infestação de carrapatos, que transmitem a doença.

“Durante os trabalhos de campo que fizemos essa semana, registramos pessoas pescando na Represa Recanto 2, isso mesmo com o aviso de perigo para transmissão da febre maculosa. As áreas de transmissão são demarcadas e sinalizadas, mas infelizmente a população não respeita, seja invadindo as áreas mesmo com os avisos ou arrancando as placas de sinalização”, afirmou a responsável pela Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa, Paula Mestriner.