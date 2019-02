Febre Amarela entras no calendário de vacinação

A partir desta segunda-feira (18) a vacina contra a febre amarela passará a fazer parte do calendário anual de vacinação em Americana. A orientação sobre a medida é do Ministério da Saúde, pelo fato de o município estar inserido em área de recomendação para a vacina no estado de São Paulo. Com a nova regra, a vacina estará disponível de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 14h30, em todas as unidades básicas de saúde do município.

Foto: Rovena Rosa - Agência Brasil

De acordo com a vigilância epidemiológica, crianças a partir dos nove meses de idade já podem receber a vacina. O setor informa também que tanto crianças como adultos que ainda não foram vacinados poderão receber a dose única, que garante imunidade permanente contra a doença, além de ser o principal meio de prevenção.

Mas nem todas as pessoas podem tomar a vacina, uma vez que ela é contraindicada para gestantes, crianças menores de seis meses, indivíduos portadores de doenças que afetam o sistema imunológico, como portadores de imunodeficiência congênita ou adquirida, neoplasia maligna, pacientes infectados pelo vírus HIV com alteração imunológica, pacientes que estejam fazendo uso de radioterapia e quimioterapia, além de pessoas com histórico de alergia a ovo (ver quadro).

Os indivíduos acima de 60 anos podem ser vacinados, desde que não se enquadrem nessas condições, não sendo necessária a apresentação de carta médica.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.