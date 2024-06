Evento com shows e gastronomia abre o mês do Meio Ambiente neste domingo no CCL

Evento ocorre no CCL e a entrada é solidária com arrecadação de doações de arroz, farinha de trigo e óleo para o Fundo Social de Solidariedade.

A 3ª Feira Ambiental Municipal de Americana (FEAMA) começou neste domingo (2), às 9h e se estende até às 20h, no Centro de Cultura e Lazer (CCL), na Avenida Brasil, nº 1.293. O evento abre a programação do mês do Meio Ambiente. A entrada é solidária com a arrecadação de doações de arroz, farinha de trigo e óleo para o Fundo Social de Solidariedade.

Os visitantes vão encontrar Espaço Kids gratuito (com pula-pula, balão inflável, brincadeiras com personagens, pipoca e algodão-doce), praça de alimentação com diversas opções, distribuição de mudas de árvores, hortaliças, sementes e adubo orgânico, troca de objetos, exposições e vendas de produtos da agricultura urbana, de equipamentos tecnológicos e de tecnologias ambientais, exposição de veículos elétricos e híbridos, feira de artesanato com reaproveitamento de resíduos, feira de adoção de filhotes, microchipagem e cadastramento para castração, aferição de pressão arterial, participação da Feira de Artesanato Ameriart e do Círculo de Orquidófilos, shows e apresentações culturais.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, falou sobre a FEAMA, parcerias e ações da Semana do Meio Ambiente. “Será um evento muito importante para Americana, que abre as atividades do Mês do Meio Ambiente e reunirá 99 expositores e parceiros. A FEAMA foi criada com o objetivo de promover a conscientização ambiental e a sustentabilidade. Procuramos reunir num só espaço diversas ações para que os visitantes possam ter a oportunidade de conhecer de perto os projetos ambientais e de agricultura urbana, desenvolvidos no município. A terceira edição da feira vai trazer ainda mais atrações este ano, como os shows musicais. Será um dia especial para as famílias”, disse Fábio.

A diretora de Educação Ambiental, Planejamento Projetos e Agricultura, Kátia Birke, ressaltou a importância da FEAMA para a exposição de temas ambientais. “Toda a programação visa envolver a comunidade para as questões ambientais e a importância das práticas sustentáveis em todas as áreas. Teremos à disposição da população exposições, tecnologias ambientais, trabalhos educativos, distribuição de mudas, entre outras ações. Também teremos à disposição o Plano Municipal de Adaptação e Resiliência à Mudança Climática para o conhecimento e sugestões de ações que promovam o meio ambiente. São metas e estratégias que irão nortear as futuras ações no município”, afirmou Kátia.

Coletas

Os visitantes também contarão com pontos de coleta e doações de resíduos de óleo e de eletrônicos, cabelo, roupas e brinquedos em bom estado de conservação e roupinhas e ração para os pets.

DAE Itinerante

O serviço itinerante do DAE será disponibilizado na FEAMA. Os munícipes poderão solicitar segunda via de conta de água, parcelamento, pedido de religação de água, mudança de titularidade, registro de fatura por e-mail, além de informações gerais.

Apresentações

12h00 – Amigos do Samba na Raça

14h00 – Desfile de moda da FATEC

15h00 – João Libório – Violão e Voz; Sérgio Itamar – Sertanejo (Violão e Voz); Travessia Studio; Cia Authentics Art

16h30 – Banda Netos D Avó

18h00 – Banda AR 40

Praça de Alimentação